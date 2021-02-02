車禍昏迷11個月！19歲男「兩度確診」　親友憂：怎麼解釋

英國一名19歲少年喬瑟夫（Joseph Flavill）在2020年3月1日於住家附近發生車禍，由於頭部受到重創，他陷入長達11個月之久的昏迷直到最近病情好轉才甦醒。不過在他這昏迷期間他也兩度感染了新冠肺炎，醒來後卻對體內病毒和全球疫情一無所知。儘管目前已經康復，但家人仍對他腦部損傷狀況相當憂慮，更不知道該如何向他開口過去昏迷這一年疫情是如何影響全球的。

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綜合《每日郵報》與斯塔福郡當地媒體報導，喬瑟夫在昏迷期間和甦醒後分別染疫一次，他先後於萊斯特綜合醫院、艾德利格林神經學康復中心接受治療，目前他已經從昏迷中清醒，雖然因為疫情家人無法親自探病，但他已經能透過視訊鏡頭和護理人員的協助下，向親友微笑打招呼或做出擊掌等簡單動作。

▲喬瑟夫（Joseph Flavill）在車禍昏迷期間，兩度感染新冠肺炎。（圖／翻攝自募資網站「gofundme」）

不過喬瑟夫的阿姨莎莉（SallyFlavill-Smith）受訪時表示，當他發生車禍意外時英國甚至還沒進行首次的封鎖，「這表示幾乎整個疫情期間他都在昏迷中渡過，該如何對一個持續昏迷的人解釋這場疫情呢？」。

除了擔心他的大腦損傷狀況外，家人們也不知道該怎麼告訴他原先打算出國旅遊1年的計畫在疫情影響下可能得取消。此外喬瑟夫的家人也透過網路募資籌措醫藥費，「他過去幾周有著令人驚喜的進步，未來如何沒人能知道，但我們必須保持正面態度，因為喬瑟夫也為了要好起來一直努力著」。（編輯：楊智傑）