NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

車禍昏迷11個月！19歲男「兩度確診」　親友憂：怎麼解釋

編輯中心/綜合報導

2021-02-02 17:35:20

▲原PO陪同家人動手術，術後回病房，竟發現隔壁阿嬤正抽菸。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲英國19歲少年喬瑟夫（Joseph Flavill）因車禍昏迷11個月，這段期間更是兩度感染新冠肺炎。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
英國一名19歲少年喬瑟夫（Joseph Flavill）在2020年3月1日於住家附近發生車禍，由於頭部受到重創，他陷入長達11個月之久的昏迷直到最近病情好轉才甦醒。不過在他這昏迷期間他也兩度感染了新冠肺炎，醒來後卻對體內病毒和全球疫情一無所知。儘管目前已經康復，但家人仍對他腦部損傷狀況相當憂慮，更不知道該如何向他開口過去昏迷這一年疫情是如何影響全球的。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《每日郵報》與斯塔福郡當地媒體報導，喬瑟夫在昏迷期間和甦醒後分別染疫一次，他先後於萊斯特綜合醫院、艾德利格林神經學康復中心接受治療，目前他已經從昏迷中清醒，雖然因為疫情家人無法親自探病，但他已經能透過視訊鏡頭和護理人員的協助下，向親友微笑打招呼或做出擊掌等簡單動作。
▲喬瑟夫（Joseph
▲喬瑟夫（Joseph Flavill）在車禍昏迷期間，兩度感染新冠肺炎。（圖／翻攝自募資網站「gofundme」）
不過喬瑟夫的阿姨莎莉（SallyFlavill-Smith）受訪時表示，當他發生車禍意外時英國甚至還沒進行首次的封鎖，「這表示幾乎整個疫情期間他都在昏迷中渡過，該如何對一個持續昏迷的人解釋這場疫情呢？」。
除了擔心他的大腦損傷狀況外，家人們也不知道該怎麼告訴他原先打算出國旅遊1年的計畫在疫情影響下可能得取消。此外喬瑟夫的家人也透過網路募資籌措醫藥費，「他過去幾周有著令人驚喜的進步，未來如何沒人能知道，但我們必須保持正面態度，因為喬瑟夫也為了要好起來一直努力著」。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

繼續作答
哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
0%0%
2021-02-02-2021-02-09

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
84.85%15.15%
2021-02-01-2021-02-08

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
81.61%18.39%
2021-02-01-2021-02-07

您覺得防疫期間外送員在醫院與市區間送餐是否會成為防疫破口？

會造成防疫破口
不會造成防疫破口
47.06%52.94%
2021-01-28-2021-02-03
即時
推薦閱讀