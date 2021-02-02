漁船枋寮外海失火 友船、海巡現場救援
記者黃正忠／屏東報導
2021-02-02 22:45:18
海巡署第八巡防指揮部2日清晨6時16分經東港漁業電台通報，東港籍漁船吉利興號船上2人，於屏東縣枋寮外4浬處海域，不明原因失火情況危急，海巡派遣恆春海巡隊PP3589及3550巡防艇馳援，因火勢猛烈船上2名人員於6時25分跳海逃生，並由附近作業漁船救起，7時38分安全載返鹽埔漁港，船長及船員均無明顯外傷；據船長表示，因機艙不明原因失火致跳船逃生。
海巡署第八巡防指揮部指出，恆春海巡隊PP3589及3550艇於清晨6時39分抵達通報海域，發現「吉」船持續燃燒中，加上風勢助燃，火勢猛烈逐漸加大，隨即展開滅火救援行動，將火勢壓制後「吉」船仍有濃煙竄出，巡防艇持續在旁戒護。因風勢助長「吉」船載浮載沉不久又復燃，巡防艇除現場警戒並持續噴水滅火，「吉」船於8時55分因船身燒燬嚴重進水沉沒，經巡防艇於現場戒護蒐證，未發現油污外洩，並通報南部航務中心發布航行佈告、漁業電台廣播通知航行漁船避讓，並於後續完成海難事故蒐證調查後函送航漁政主管機關。海巡署表示：「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育、海洋事務」為五大核心任務，面對急難救助案件，更秉持「時間即生命，速度即希望」之宗旨為民服務。恆春海巡隊呼籲，漁民出港前應做好各項航前檢查，平時亦應加強機械維保，注意氣象變化防範意外發生，海上如遇緊急事故需救援，請撥打「118」海巡服務專線。