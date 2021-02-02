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遭雞排妹指控性騷擾　翁立友發聲喊告

記者吳雨婕/台北報導

2021-02-02 17:45:57｜2021-02-02 18:04:52

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▲翁立友遭雞排妹指控性騷擾，透過所屬唱片公司發出聲明澄清。（圖／NOWnews資料照）
雞排妹近來在臉書控訴，在主持尾牙時遭到公司老闆和同場男歌手性騷擾，被外界質疑炒作，對此她貼出手卡證明自己的清白，而手卡中見翁立友《堅持》、《我問天》等招牌歌曲，男歌手身分呼之欲出。而對於雞排妹的指控，翁立友所屬的唱片公司豪記唱片，於今（2）日稍早發出聲明澄清，並表示：「已經委託事務所在做蒐證的階段 ， 進入法律程序是非黑白一定會分曉。」
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翁立友對於雞排妹的指控，透過豪記唱片發出聲明回應：「雞排妹是公眾人物，有人喜歡，如果真的發生一些不愉快的事件，相信是有人會感到惋惜 ，單純的商演本公司歌手翁立友，均會秉持本分，在舞台上的表演，內心都更加尊重異性的演出者，一切的舞台效果，都是為了演出更為生動活潑，讓在場的觀眾欣賞，翁立友自出道以來，尊重女性，潔身自愛，從無任何緋聞發生。本公司特聘貼身女助理，就是希望藝人間不要有一些不必要的誤會發生，因此，助理對於演出全程，都會在旁維護與紀錄，就是要 避免困擾，潔身自愛，慈悲無敵，是翁立友的信念與堅持。本公司已經委託事務所在做蒐證的階段，進入法律程序是非黑白一定會分曉。」
▲雞排妹（左）性騷擾風波捲入翁立友。（圖／翻攝雞排妹、翁立友臉書）
▲雞排妹（左）指控被翁立友性騷擾。（圖／翻攝雞排妹、翁立友臉書）
雞排妹在臉書發文：「從沒想過，被欺負了還得對抗惡意。把歌手的名字說出來，如果導致我在演藝圈會沒有工作，我不在乎，因為我說的，都是真實發生過的事情。」記者致電經紀人，經紀人表示這幾天雞排妹心情好了一點，「她覺得這件事情有它的意義」，因此公開翁立友身分。
▲雞排妹公開翁立友身分，不怕被封殺。（圖／翻攝雞排妹臉書）
▲雞排妹公開翁立友身分，不怕被封殺。（圖／翻攝雞排妹臉書）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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