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趙少康韓國瑜結盟選主席？學者分析理念比人重要

記者 陳弘志 / 台北報導

2021-02-02 17:52:55

▲趙少康、韓國瑜。（合成圖／NOWnews資料照　影音中心攝）
▲「趙少康、韓國瑜結盟」參選黨魁，對於國民黨未來是好是壞？學者認為，理念比人選重要。（ 組圖／NOWnews資料照 ）
媒體人趙少康申請重回國民黨，證實是在韓國瑜的鼓勵下選黨主席，「趙韓結盟」參選黨魁對於國民黨未來是好是壞？學者認為，理念比人選重要，國民黨目前欠缺清晰的核心思想，但只有明確的理念被提出，才能促進泛藍的大團結，否則各路人馬競逐只會分散藍營的整體力量。
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▲孫文學校總校長張亞中。（圖
▲「趙少康、韓國瑜結盟」參選黨魁，對於國民黨未來是好是壞？張亞中認為，理念比人選重要。（ 圖 / 記者陳弘志攝 ）
台灣大學政治系教授張亞中表示，國民黨如果不團結，就沒有未來，不管是誰結盟，只要有人出來選黨主席，都給予祝福。但是國民黨如果想要贏過民進黨，不能只停留在「人的對決」。老實講，現在台灣的政治版圖，已經不是藍大於綠，未來2024年的選舉，應該是路線的對決，而不是人與人的對決。因此國民黨的問題，不是誰來當黨主席，也不是誰與誰結盟，而是國民黨的理念和路線，到底在哪裡？
張亞中認為，國民黨必須要有一個清楚的路線，目前的核心論述其實不夠清楚，一個政黨如果理念不清，如果只剩派系（誰與誰合作夥結盟），就會讓黨的力量分散。如果黨有清楚的理念，派系就會變成加乘效果，因此國民黨現在的問題，不是趙韓聯盟去對抗朱江的問題，而是黨有沒有一致且清楚的中心思想。
張亞中表示，不管誰出來選黨主席，都要提出自己對黨的大論述，才能在這個路線下團結大家，而不是著眼在「韓趙聯盟」會不會讓黨分裂。因為人性使然，人都會有朋友，但只有更大的理念，才會讓大家凝聚起來，他認為國民黨已經是弱勢，不應該再分散力量。他舉例，民進黨的中心思想很清楚，就是搞台獨、消滅國民黨，兩者都很清楚，即便內部有派系，但會一致對外匯成一股力量。國民黨如果沒有共同理念，最後只會分散力量。
張亞中說，人出來參選，都有競爭，這是政治常態，重點在於黨中央有沒有一個公平的遊戲規則，以及明確的核心思想。例如他之前參選國民黨主席，黨中央也曾指他不具資格。當時他質疑，黨中央為何要塑造那麼高的黨員連署門檻？他過去在全代會建議，黨中央只願意取消黨員連署，但還是把「當過中央委員、中評委」的高牆保留下來，但此舉是「保護曾在黨內就職的人」，很多藍營優秀人才都不能參選。反觀國人選總統，只要40歲就可以參選，又例如民進黨只需２年的黨齡，就可以參選黨主席，門檻都不是高牆。
張亞中表示，要不要改規則，現在變成兩難。改了，是因人設事；不改，又被人詬病黨中央在排斥優秀同志。他認為，若要解決困境，應該對所有人大開大闔，成為一個通案，而不是單為趙少康一個人開門，必須為所有黨員開門，這才是好的做法，才會得到民心。
▲政大法學院副教授廖元豪表示，現在的「覺青」一面倒的歌頌「政府好棒棒」，他覺得很奇怪，因為這種現象只有共產黨的文化大革命才會出現。（圖／記者陳弘志攝，2020.10.28）
▲「趙少康、韓國瑜結盟」參選黨魁，對於國民黨未來是好是壞？學者認為，理念比人選重要。圖為政大法學院副教授廖元豪。（ 圖／記者陳弘志攝 ）
政大法學院副教授廖元豪不願評論「趙韓聯盟」，認為這不屬於學者對政治利弊分析的範圍，應屬於政黨的家務事。因為政黨不是政府機關，不是公務部門，就好比一家公司、一個民間團體，想要怎樣，只要高層主管高興，且多數黨員都覺得滿意或振奮，外人無法置喙。人願意回來，都是好事。
廖元豪說，不管國民黨是否要修改規定，或是「走巧門」，讓趙少康得以參選黨主席，只要多數黨員和高層覺得都好，就可以了。如果多數不認同，就應該重新考慮。
至於「人馬陸續回籠，好嗎？」，廖元豪認為不一定，有時人太多要參選，可能就沒了主軸。他認為，很多人回去國民黨，對國民黨當然是件好事，至於「有人一回去，就要選黨主席，去搶一塊肉」，若不肯跟他人合作，只想當一名主導者，就要看國民黨能否接受。當然，這樣對國民黨也不會太好，國民黨自己可以考慮一下，是否要有一個清楚的遊戲規則，能讓大家服氣。
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