反萊豬罷捷掃街 葉毓蘭：罷免就是要民代、首長記取教訓
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-02-02 17:52:23
國民黨高雄市黨部今（2）日下午在高雄鳳山五甲地區，首次與罷捷團體正式合體進行「反萊豬、罷黃捷」的掃街活動，國民黨不分區立委吳怡玎、葉毓蘭也一起陪掃街，甚至有支持民眾喊「下次換韓國瑜來啦」，葉毓蘭說，這次罷免投票，是給全國各地的民選民代、首長，要記取教訓，你們的權力來自於人民，必須要傾聽民意。
葉毓蘭表示，立法院的預算審查告一段落，臨時會也結束了，在這個節骨眼上，高雄正好有一件對於民主政治來講很重要的大事，作為國民黨的民代特別下來關心身邊的所有支持國民黨的選民，以及目前想要藉由罷免黃捷來表達他們對於目前民進黨政府背離民意施政作為的不滿，尤其是元旦開始因開放進口萊克多巴胺的美豬，其實引起許多婆婆媽媽們的反彈，目前由國民黨發起的反萊豬的第二階段的連署已經四十萬份，幾乎可以預告已經達標了。葉毓蘭認為，這次罷免的投票，其實都是給全國各地的民選，不管民代也好、首長也好，要記取教訓，你們的權力來自於人民，必須要傾聽民意，尤其是這樣攸關全民健康、食品安全的萊豬議題，民進黨完全枉顧民意，而且對於在野黨在立法院所做的各種修法，仍然用碾壓式的多數暴力否決了，這些問題都可以藉由這次一個小區域的罷免行動，提醒現在的民進黨政府，和所有民選的政治人物。國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮則說，希望2月6號尊重所有鳳山人守護鳳山的權利，踴躍出來投票，也希望所有好朋友、藍軍的支持者一起「反萊豬、罷黃捷」，絕對有信心，希望所有的支持者一定要在反萊豬的前提下守護食安，並把不適任的議員趕出鳳山；據悉，明日上午民進黨高雄市議會黨團則將總動員站路口，聲援黃捷。