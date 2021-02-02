一天僅限8人進場　屏東海生館首推企鵝餵食體驗

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屏東海生館目前飼育近百隻、 4 種不同種的企鵝，包含阿德利企鵝，身長約 30 至 50 公分，頭部以黑色為主，眼周呈白圈，是世上最耐寒的企鵝之一；馬可羅尼企鵝外觀最明顯的特徵就是頭頂有長長的金黃色羽毛，又稱長冠企鵝，為冠企鵝屬成員之一。巴布亞企鵝眼睛上方有白色三角形斑塊，從上方看很像打著白色領結，所以又被稱為紳士企鵝，是目前已知游泳速度最快的企鵝；第 4 種為頰帶企鵝，身長 60 到 70 公分，頰帶企鵝頭部下方有條條黑色的紋帶，看起來就像帶著黑色頭盔一樣，是南極中最常見的企鵝種類之一。
為了維護企鵝生活環境，餵食體驗活動每日最多 8 人入場，將分為 A 、 B 兩個場次，除了在活動前填寫「疾病及接觸史切結書」外，進場前也必須換上防護衣、手套、護目鏡、雨鞋等裝置，臉上帶的口罩也必須換新，包含鞋底在內進行全身消毒後，才可以進入企鵝缸內與企鵝互動，活動全程會由專屬解說人員及企鵝飼育人員陪同，不可擅自行動、脫隊，或是自行觸碰企鵝，也不可攜帶相機或手機進場。
企鵝飼育員李晨寧表示，企鵝平常都以秋刀魚、柳葉魚、鯖魚、鰮魚、沙丁魚、銀魚、香魚、冰魚、丁香魚、魷魚、磷蝦等海味為主食，一日食量大約是體重的 10 分之 1 左右；為杜絕任何外界病菌危害企鵝健康，以及防止體驗民眾被企鵝啄傷、滑倒等意外發生，進入企鵝缸前必須全副武裝，活動前也會詳細說明注意事項，希望在最安全、舒適的情況下，進行體驗活動。
民眾除了可以體驗餵食，飼育員也會說明企鵝繁殖用的鵝卵石、孵蛋箱、企鵝餌料等養育設備，以及認識企鵝餌料與企鵝蛋等相關知識，活動後還會利用企鵝羽毛製作「氣味罐」，讓民眾帶回家收藏，體驗活動由 KLOOK 獨家線上銷售，目前 2 月及 3 月名額已經額滿， 4 月份場次將於 2 月 18 日中午 12 點開放預訂