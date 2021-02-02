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關心補習班防疫情形　侯友宜籲：落實健康7守則

記者陳志仁/新北報導

2021-02-02 18:11:55

侯友宜視察補習班
▲新北市長侯友宜今(2)日親至補習班視察防疫，確認各項防疫措施是否完善。（圖/新北市政府提供）
疫情尚未趨緩，補習班及課照中心(俗稱安親班)是寒假期間學生的主要去處；新北市長侯友宜今(2)日親至補習班視察防疫，確認各項防疫措施是否完善，要求補習班及課照中心持續落實佩戴口罩、加強消毒，並鼓勵採梅花座，確保學生校外學習環境安全。
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侯友宜指出，從去年2月疫情開始，新北市就要求補習班及安親班於密閉空間一律戴口罩，並落實「備物資、重消毒、量體溫、實聯制、戴口罩、勤洗手、生病不上課」健康7守則；尤其在寒假期間，很多學生會到安親班或補習班上課，補習班最要重視消毒工作及保持教室通風，還要採取梅花座，做好檢核表，務必與市府並肩作戰，保持嚴謹態度全力對抗疫情。
教育局長張明文表示，去年疫情開始，市府即針對補習班、安親班訂有防疫工作事項檢核表，包括物資整備、通報機制、防疫作業三大項目，並納入稽查重點，以確保學生學習環境安全無虞；呼籲生病不上課，家長可視學生身體狀況，選擇在家自行照顧及學習，補習班及課照中心將依退費標準退費，如有相關消費爭議，可至行政院消費者保護會的網站申訴。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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