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18萬人受影響！花旗銀信用卡系統出包　金管會開罰600萬

記者顏真真/台北報導

2021-02-02 18:23:15

▲金管會表示，由於花旗銀行發生行員挪用資金及溢收卡費情況，因此，對花旗銀行開罰共新台幣850萬元。（圖／NOWnews資料照）
▲花旗銀行信用卡系統出包，導致18萬客戶權益受影響，金管會2月2日開罰新台幣600萬元。（圖／NOWnews資料照）
金管會今（2）日指出，由於花旗銀行在報送信用卡資料時，誤將消費分期誤植為帳單分期，導致18萬0281位客戶權益受影響，而之後花旗銀行自行檢視還發現有其他類型的報送錯誤，雖然花旗銀行已完成資料更正，但明顯內稽內控有缺失，因此對花旗銀行開罰600萬元。
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對於金管會開罰，花旗銀行也發出聲明稿，除尊重主管機關決議，並表示該事件發生之後，已即時修正資料，目前客戶於聯徵中心的資料皆為正確，因此客戶的信用資料完全不受影響，敬請放心。
花旗銀行並強調，保障客戶權益向來是花旗首要目標，為展現負責任銀行的態度，正積極通知相關客戶，主動提供客戶優惠權益，花旗銀行亦將持續精進改善措施，強化控管機制，確保客戶權益。
金管會銀行局則指出，所謂「消費分期」是持卡人在消費時，進行分期繳費，這是由特約商店提供，通常為零利率，而「帳單分期」則是持卡人收到帳單後，扣除應繳最低額，向銀行申請分期繳納，通常必須收取一定利息費用。
不過，花旗銀行卻誤將客戶的「消費分期」報送成「帳單分期」，導致從2010年12月起，向金管會及聯徵中心報送的相關資料皆屬錯誤，可能受影響客戶數18萬0281人。
金管會強調，花旗銀行不僅資料報送作業未妥適建立相關內部控管機制，且相關查核作業有未落實執行情形，已違反銀行法規定，因此，對花旗銀行核處新台幣600萬元罰鍰。
至於對客戶可能的影響，銀行局表示，該項資料報送錯誤，不影響聯徵中心的信用評分，但個別銀行是否在受理申辦客戶業務時會予以參考，還要再確認，目前除要求花旗銀行檢討內部控制三道防線相關主管人員責任，並強化法令遵循單位之職責與功能之外，也要求對報送錯誤可能影響，建立妥適客戶權益保障處理機制，還有加強控管相關作業流程，並列入內部稽核及自行查核的重點項目。
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