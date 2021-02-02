爸爸4間餐廳「剩1間賺錢」 祖雄離家10個月：不敢問疫情
記者羅凌筠/台北報導
2021-02-02 22:00:00
疫情肆虐，祖雄離開家鄉馬來西亞已經10個月，上月他錄《一袋女王》，透露爸爸在大馬開4家西餐廳，營業規定不能內用只能外賣，「3家店在虧錢，有一家在旅遊區真的沒辦法，只剩1家店在賺錢，靠市中心那家去維持」，祖雄靠視訊聯繫家人，「他們承受經濟、精神壓力真的很大，疫情不好，我都不敢問（狀況）。」
祖雄今年事業主力放在演藝工作和健身產業，除了上通告，也積極接戲、出書，另外還擔任健身環的明星教練，觸角伸向健身器材和食品等領域。大陸現在沒戲拍，他提到，「我是拿馬來西亞護照，他們現在鎖國，外國藝人很難進去」，而新加坡也有拍戲邀約上門，活潑的他無法忍受隔離期被關在飯店，「我個性很外向，隔離我會瘋掉」，還是以留在台灣為主。祖雄單身3年感情交白卷，受訪表示「沒有另一半」，他認為是因為自己居無定所，「3年前經常到大陸拍戲，都是橫店待3個月、廣東待3個月，比較沒有定點」，34歲的他脫單不著急，強調「看緣分啦」。
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