最高補助3千6！高雄「弱勢孕婦產檢交通補助」正式上路
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-02-02 18:26:29｜2021-02-02 18:30:12
高雄市規劃「弱勢孕婦產檢交通補助計畫」正式上路，最高補助3,600元，高雄市長陳其邁今（2）日邀集5家合約計程車隊共同於記者會上宣告正式開辦，並將「好孕行得通」乘車券親自交到第一位申請孕婦楊小姐的手上，要送好孕媽咪安心去產檢。
高雄市長陳其邁說，「弱勢孕婦產檢交通補助計畫」是自己在參加市長補選時的重要政見，也感謝議會對這筆預算的支持，接下來也將考慮偏鄉孕婦的補助能不能再多一點，並研議如何解決偏鄉長輩就醫的問題，進一步活用公車式小黃。陳其邁也說，自己常常在高雄市看到有一些媽媽，騎著摩托車，挺個大肚子，然後在街口，為了三餐奔波，令人覺得非常不忍心，也非常的危險，萬一其機車跌倒怎麼辦？只有自己一個人，其實這件事情不管是對小孩也好，對媽媽也好，都是非常重要。弱勢孕婦產檢交通補助對象為設籍高雄市的低收入戶、中低收入戶或經社工員評估確有需求者，每名符合資格的孕婦發給20張，每張乘車券面額180元，最高補助3,600元，只要領到孕婦手冊或診斷證明後，即可持身分證影本就近至區公所或各社福中心臨櫃申請，審核通過後即當場核發；另為友善孕婦，亦開通高雄市民服務平台便民一路通線上申請途徑，提供孕婦溫馨服務。社會局表示，市府與中華大車隊、澄清湖計程車衛星車隊、凱旋大都會、台灣大車隊以及倫永衛星大車隊等5家計程車隊簽約，提供高雄市38區弱勢孕婦產檢時可運用乘車券往返醫療院所並核實補助，超過面額則由孕婦自付，透過部分補助的精神，希望孕婦依孕期選擇合適的產檢交通工具，貼心照顧孕婦。