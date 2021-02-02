封關在即台股再戰萬六？終場漲近350點、外資買超逾92億
記者許家禎/台北報導
2021-02-02 18:40:08
台股封關在即，「護國神山」台積電今（2）日再度領軍台股、氣勢如虹，台股盤中一度漲逾400點，來到最高15838點，終場大漲349.96點，收在15760.05點，漲幅2.27%。三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣97.98億元，其中外資及陸資買超92.94億元。
權值股台積電今天領漲，以629元開出後持續走揚，一度大漲逾4%，最高來到638元，終場漲21元，收在632元，漲幅3.43%。聯電漲3.5%，收在52.6元。聯發科漲2.87%，收931元。大立光漲2.39%，收3005元。鴻海上漲3.1%，收116.5元。友達、群創也漲3.7%與2.5%，來到16.45元與14.05元。永豐投顧指出，台股已於1月底提前修正，預期2月17日開盤後，資金將逐漸回籠，大盤走勢可能先沈寂後揚升，指數底部15000到15200，指數高點16000點。保德信高成長基金經理人葉獻文則分析，今年元月的資金行情先盛後衰，但台股仍維持上漲趨勢，且經過上週的回檔整理後，本週一、二再度由半導體領軍上攻，指數短短兩天彈升逾600點、超過4%，有望帶給投資人不錯的鼠年封關行情。葉獻文認為，台股前景看升趨勢並未扭轉，包括台灣經濟成長率看升、企業獲利年增率看俏、全球資金面充足，各國疫情確診人數也開始出現回降，且外資在期貨空單已出現減碼，讓行情沒有看淡的理由。他認為，台股行情看升趨勢不變，逢回反而是很好的布局時點，長線建議挑選半導體、5G、電動車，週期性產業如TFT、DRAM、鋼鐵等則可伺機布局。