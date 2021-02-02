翁立友遭控「襲臀、要電話」喊告 雞排妹23字惹心疼
記者羅凌筠/台北報導
2021-02-02 18:55:16｜2021-02-02 18:58:23
雞排妹（鄭家純）主持博弈公司尾牙，控廠商老闆、表演歌手翁立友先後對她性騷擾，網紅「鬼才阿水」為她披露翁立友襲臀、要電話等騷擾細節，對此，翁立友所屬唱片公司強硬喊告，雞排妹透過經紀人回應：「我們的部分就到此為止。」似乎已心力交瘁。
鬼才阿水轉述雞排妹說法，當天尾牙翁立友先主動邀約合唱《廣島之戀》，把「不夠時間好好來恨妳」改成「想妳」，對雞排妹歌聲傳情，接著又說「我就是要為了妳開一間公司」，讓雞排妹感到不舒服。鬼才阿水也提到，當天雞排妹穿著紅色旗袍，翁立友穿著紅色西裝，他以服裝很搭為由，要求雞排妹靠近一點，「卻在一個不注意時，家純明確的感受到自己的腿部到臀部有受到了觸碰」，翁立友要離開前還特地跑來舞台前方，找當時正在舞台上主持的雞排妹要聯繫方式。傍晚，翁立友公司聲明：「一切的舞台效果都是為了，演出更為生動活潑。」並委託律師事務所蒐證，尋求法律程序裁定，對此，雞排妹經紀人回覆《NOWNews今日新聞》：「家純的表述已經很清楚了，所以我們的部分就到此為止。」
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