韓趙結盟劍指黨主席 藍委暗嘆：江啟臣被突襲
記者吳承翰/台北報導
2021-02-02 20:11:49
中廣董事長趙少康申請重返國民黨，並表態韓國瑜支持他選黨主席，不僅在政壇投下一顆震撼彈，更讓原本暗潮洶湧的國民黨主席之爭浮上檯面。對於「趙韓結盟」，一名不具名的藍營立委不以為然地說，江啟臣以為他任用曾在江、韓手下都待過的鄭照新當文傳會副主委，就可保持跟韓國瑜溝通順暢，「結果搞這齣，他（江）事先完全不知情，是被突襲了！」
韓國瑜短暫入主高雄市政府的期間，國民黨文傳會副主委鄭曾任韓的新聞局長，在去年罷韓期間，鄭照新親自坐鎮，為韓擋了不少砲火。而在進入韓營之前，鄭曾在江啟臣的國會辦公室服務，可說是扮演江韓橋樑最適當的人選。去年底，政壇傳出韓國瑜復出的消息時，鄭照新還以國民黨文傳會副主委的身分幫忙韓國瑜代發新聞稿，足見兩人的關係從總統大選開始合作到罷免過關，時間雖短短不到一年，但這段緣份並未消逝。江啟臣重用韓國瑜心腹大將，但韓仍私下運作與趙少康結盟，一名藍委直嘆「這也不能怪鄭照新，韓國瑜本來就是一個很難去知道他在想什麼的人。」對於韓國瑜的勢力再起，該人士直言，國民黨內要選舉的，哪個不怕韓國瑜？「我自己就怕死他了。」不過，對於趙少康有意劍指黨主席，最後是否真能挑戰江啟臣、加入黨魁選戰？該人士則保持開放態度，他表示，「沒有真的做民調，韓趙結盟還有幾分實力也不好說，反正就來比比看」。韓國瑜自去年被罷免後，仍舊和政治人物有私下接觸，個人的幕僚團隊則維持小編制持續運作，幫忙他發臉書、整理參加慈善活動的照片、處理庶務等等。據了解，在1日趙少康出面說明時，韓的幕僚也緊盯趙的發言，並立刻在記者會結束後幾小時內，透過臉書發出簡短扼要的聲明。這次沉寂半年，韓再度浮出水面，並非一時興起，而是籌劃已久。