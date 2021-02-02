看好兩大商品！安聯人壽拚數位轉型 業務大軍目標衝萬人
記者顏真真/台北報導
2021-02-02 19:22:10
自1995年成立後，安聯人壽便積極投入台灣市場，台灣安聯人壽總經理林順才今（2）日表示，雖然今（2021）年台灣壽險經營環境會比去年好一些，還是非常有挑戰，除了商品改革的影響會延續，還有就是利率環境仍是非常低，但安聯人壽會持續啟動數位轉型，導入業務員轉型計畫「Agent 2.0」，以數位化工具推動有效增員，並透過平台全面掌握最新培訓狀況，再藉由行動化APP隨時搜尋及學習，做到量大、質精，力拚2025年達到1萬名業務大軍的增員目標。
據壽險公會最新統計，壽險業務大軍挑戰40萬人次，2020年功敗垂成，其中壽險公司去年僅增加1925人，亦是創7年新低。不過，林順才指出，安聯人壽將2015年訂為組織發展增員年，立下每年人力淨成長20%、2020年5000名業務大軍的雄心壯志，很高興去年12月底業務菁英已突破5000人，順利達成第一階段增員目標，5年來人力大幅成長2.8倍，下階段目標是在2025年達到萬人。談到安聯人壽的強勁業務績效，林順才說這除歸功優質的商品組合與客戶服務外，另一大功臣則是近年來快速發展出完整的數位生態系統，在成功的數位轉型策略之下，以客戶體驗為核心出發點，致力打造數位行銷管理及招募工具，不僅大幅提升業務菁英的數位平台，更讓客戶端與業務銷售端，都能享有更好的數位體驗。在「全面發展數位化」的營運策略下，安聯人壽一方面希望能協助旗下業務員在Fintech浪潮裡成功轉型，培訓業務員為專業、高效率的數位壽險顧問，在數位科技時代贏得成功先機，另一方面，也希望數位發展的布局，能讓更多年輕族群感受到安聯人壽的「活力」而加入。除透過創新管道招募人才之外，更積極發展新人培育的留才計畫，安聯人壽業務長劉育群提到，2020年在業務團隊擴增的部分平均每個月都有穩定的成長，業務員登錄淨增加人數超過1000人不僅為業界第二名，更為今年以來業界人力成長最快速的壽險公司，一切成功的表現均來自我們增員及組織發展策略得宜。展望未來，他表示因應數位運用比重日漸增高，培養數位素養是業務員第一要務，除啟動業務員轉型計畫「Agent 2.0」，在今年推動Allianz DNA（Digital Native Agent）Project，旨在培訓業務員成為專業的life insurance solution provider，強調保險的核心價值須回歸保障，以退休規畫及健康保障雙平台，結合保險科技將所有的健康險進行模組化的需求分析，並化整為零，針對個別不同的客戶分析其保障缺口，以協助業務同仁打造更便利的新銷售模式，挑戰2025年業務人數突破1萬人的年度目標。至於安聯人壽的商品發展策略，林順才說，今年會延續去年側重投資型商品跟健康險路線，而保障型商品跟健康險，除經營環境相對比較穩定，加上監理機關的推動，將是台灣壽險業未來重要業務，而在通路方面，安聯人壽也將延續過去的多元通路形式，並持續推動數位轉型。