翁立友公司遭爆拿影片「嗆雞排妹經紀人」　私下對話流出

藝人雞排妹（鄭家純）指控翁立友性騷擾，翁立友所屬唱片公司豪記唱片則堅決否認，雙方各說各話，引發外界廣泛議論。眼看雞排妹被質疑是在炒新聞，網紅鬼才阿水實在氣不過，除了替雞排妹發聲之外，也爆出雙方私下的對話內容。

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鬼才阿水表示，當時雞排妹曝光主持手卡後，豪記唱片的人馬上就連絡雞排妹經紀人康姊，憤怒直言：「康姊你（妳）現在是想怎樣，之前沒有指名道姓就算了，我們這邊看影片就是沒有，要不要我們把影片發上來？」康姊則心平氣和地表示：「一個藝人沒有必要賭上所有的名譽，去誣賴你們家的歌手，更重要的是，況且你們也沒有全程錄影，況且你們也無法保證將影片公布後，不會再有下一個受害者出來講話。」

此外，豪記唱片稍早也發出聲明，表示目前已經委託事務所在做蒐證的階段，進入法律程序，是非黑白一定會分曉，「翁立友自出道以來，尊重女性、潔身自愛，從無任何緋聞發生」，透露公司會特聘貼身女助理，就是希望藝人之間，不要有一些不必要的誤會發生。（編輯：侯家瑜）

▲翁立友所屬唱片公司豪記唱片喊告。（圖／豪記唱片臉書）