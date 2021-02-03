求城隍保庇／保祐新年順遂平安　來找城隍老爺準沒錯

城隍爺在台灣的民間信仰中向來給人嚴肅、鐵面無私的印象，因為屬於司法系統的神明，所以許多司法官、律師、警務人員都將城隍爺視為守護神。但民間有一些以訛傳訛的說法，認為城隍爺是陰神，城隍廟是陰廟，這說法其實非常錯誤，因為城隍爺是受命於天的正道大神。
台灣民間所謂的陰神、陽神的概念，其實來自於這位神明有沒有受到天庭冊封，如果有則為陽神，如果是自我修行而有了神通，則為陰神。以比較簡單的方式來說，陽神是公務員，陰神是地方有力人士，如果陰神為非作歹，當然會被正神處理，但陰神若安分守己甚至能幫助他人，也是有轉職成陽神的機會，甚至一路晉升成神界的高級公務員，高雄楠梓的東門王爺就是一個最好的例子。然而城隍爺會被一部分人視為陰神，其實與城隍爺的業務有很大的關係，因為在一般人的觀念中，城隍爺掌管陰間事務，因而流傳出「城隍爺是陰神」的錯誤說法，對城隍爺很不公平。以另一個角度來解釋，掌管陰間事務是城隍爺的直則，就好比刑事警察局負責處理罪犯、販毒案件、反黑任務，難道我們會因為刑事局的業務範圍，就說刑事警察是不法份子嗎？然而，城隍爺不只是掌管陰間事務，正確來說，城隍爺是「燮理陰陽」，就是陰陽兩界的事務都在祂的管理範圍之內，所以信眾不管任何大小事都會來找城隍爺幫忙解惑，同時城隍爺還有城隍夫人以及小內閣協助分憂解勞，所以城隍爺就是另一個世界的大家長，守護著地方百姓。台北府城隍廟的歷史悠久，早在清光緒七年台北開府設縣，由當時的台北知府陳星聚所設置，後幾經更動。到了民國七十四年，原本的廟宇建築已不堪使用，遂在第三屆全體管理委員一致通過下重建新廟，並於民國七十八年落成，就是在看到的台北府城隍廟。而台北府城隍的神蹟之中，最讓人印象深刻的就是當時廟宇在921地震時避開了倒塌的危機，據廟中的耆老們回憶，921地震時台北府城隍廟附近就是嚴重的倒塌現場，當時倒塌的建築物離城隍廟僅僅只有一個拳頭的距離，差那麼一點點就會遭受其害，因此被認為是神明顯靈護佑廟宇。這一次也許是台北府城隍老爺選中了保庇NOW，在某些因緣巧合之下，雙方發現彼此的理念相同，想用更簡便的方式將城隍老爺的神恩給更多人雨露均霑，因此攜手推出現上點燈專案，就是想用最簡便的方式、最快的速度、縮短時間與空間的限制，將台北府城隍老爺與廟中眾神的護佑帶給大家。然而有許多人會有疑問，如果我不住在台北府城隍廟的境內，一樣能受到城隍老爺的護佑嗎？這個答案是肯定的，因為神明並不會因為區域上的限制就減少了對信眾的護佑，就算你身在國外，城隍老爺一樣會給與賜福、護佑。新冠肺炎疫情蠢蠢欲動，想出門進廟請神明護佑又擔心成為防疫破口，不妨就試試保庇NOW與台北府城隍廟的線上點燈，在電腦與手機前就能祈求神明的護佑，事不宜遲，直接點入網站，預約辛丑年的平安順遂。