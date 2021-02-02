台南6死車禍提國賠會成嗎？律師斷言結局 另揭1關鍵人
編輯中心/綜合報導
2021-02-02 21:19:30
台南市安南台江大道、工明二路口昨（1）日深夜發生一起釀成6人死亡的重大車禍，汽車駛過台江大道總頭橋後，突然向左滑後撞上對向工廠大門警衛室，車體嚴重扭曲變形，車上6人送醫後全數宣告不治。其中一位死者家屬認為事故現場道路設計不良，揚言聲請國賠。對此，律師林智群認為「告國賠是不會成的」，並建議家屬走另外一條「可行的路」。
綜合媒體報導，這起重大車禍的駕駛是22歲王姓男子，他本身並沒有駕照，而車上3男3女則為3對情侶趁寒假相約出遊，其中3人還是學生，最年輕的僅有16歲。肇事車輛則是向友人借用，無照駕駛又借車超載，年紀輕輕便不幸發生意外，讓人不勝唏噓。當地警方初步調查並無酒駕及毒駕情事，研判車輛失控可能是因為車速過快，但詳細事故原因仍待進一步釐清。而有家屬質疑事故現場道路設計不良，開車經過「凹下去」的地方才導致車身不穩，揚言聲請國賠。對此，律師林智群則指出，「無照駕駛，路不熟，速限50公里的地方開破百，再來怪馬路設計不好？國賠本來就是不好打的案子，這個案子情況又是駕駛的問題，告國賠是不會成的」。另外若是追究無照駕駛或其父母的責任，林智群認為由於駕駛已經死了，且已成年，「沒辦法找他父母負責，除非駕駛有財產，那就可以告他的繼承人（父母），他的父母只會在遺產範圍內負責」。不過林智群也分析一個「可行的路」，那就是提告「車輛所有人」，直言家屬「與其花時間打國賠，還不如走這條路」。林智群解釋，「出借車輛，本來就應該確認對方有駕照，隨便出借車子給無照的人，不啻將所有用路人置於風險之中，後面發生車禍，借車的人也脫不了關係！」林智群最後結論，「開車不要超速，是常識。不要隨便借車給別人，要負責任的！」（編輯：倪浩軒）