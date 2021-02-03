NOW早報／男包紅包寵女友！她見「金額」喊分手　網嗨翻

男包紅包寵女友！她一見「金額」怒喊分手 網嗨：解脫了

我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆新年將至，不少人都開始苦惱紅包該包多少給長輩或另一半，而近日就有男網友透露，自己每年都會包紅包給女友和女友爸媽，當然今年也不例外，但因買房、買車手頭較緊，今年金額便減少，分別包給女友6000元，女友父母則各8000元，怎料，女友見「紅包金額」竟怒提分手，甚至直說「姊夫包的比你多」，讓他難以接受，不禁直呼「問題是，那是妳姐夫啊，請問我們結婚了嗎？」對此，許多網友則看傻，認為女方真的是「身在福中不知福」，另還有人嗨喊「解脫了」。

▲一名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》）

今日天氣／東北季風減弱！北台回暖 僅東半部零星雨

今（3）天東北季風減弱，各地天氣大多晴朗穩定，僅東半部雲量稍多偶有零星降雨出現；溫度方面，各地低溫大致和昨天類似，中部以北及東北部地區12至15度，其他地區16至18度，輻射冷卻效應影響之下，西半部局部空曠地區仍有較低溫度出現，請大家做好保暖工作，白天溫度在北部地區會略微回升，高溫除了東北部及東部地區22、23度之外，其他地區可達24至27度，西半部日夜溫差大，請大家視溫度變化適時增減衣物。

影／重回國民黨為2022、2024？趙少康：Never say never

中國廣播公司董事長趙少康1日大動作宣布重返國民黨，更表示為的就是投入7月的黨主席選舉，引發各界議論。不過，國民黨方面隨即表示，趙少康並無資格參選黨主席。外界則好奇，若是無法參選，是否會改戰2022年縣市首長選舉，或是2024年的總統大選？對此，趙少康賣了關子，強調「never say never」，並透露2022年時主要為輔選角色，重點還是在2024。

台灣恐最後才拿到新冠疫苗？陳時中打包票：相信不會

對於國人最關心的新冠肺炎疫苗問題，外界擔憂，我國可能將是全世界最晚拿到疫苗的國家之一。對此，指揮中心指揮官陳時中昨（2）表示，各種可能性都會有，「但我們相信我們不會最後」，指揮中心會依循各種管道來取得疫苗。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（2）日召開臨時記者會，說明防疫相關作為。（圖／指揮中心提供）

年關難過！逾6成上班族手頭緊 2成年假行程是「找工作」

對上班族來說，無論疫情如何影響景氣，趁著過年連假，免不了要好好犒賞自己、慰勞家人。人力銀行昨（2）日公布「勞工過年計畫與春節商機調查」顯示，年節商機上看3千億商機，不過，也有超過6成的上班族透露，年節期間手頭吃緊，不僅紅包縮水，還有2成的勞工在年假期間預計上網求職。

▲人力銀行調查顯示，有超過6成的上班族透露年節期間手頭吃緊，不僅紅包縮水，還有2成的勞工在年假期間預計上網求職。（示意圖／NOWnews資料照）

翁立友遭控「襲臀、要電話」喊告 雞排妹23字惹心疼

雞排妹（鄭家純）主持博弈公司尾牙，控廠商老闆、表演歌手翁立友先後對她性騷擾，網紅「鬼才阿水」為她披露翁立友襲臀、要電話等騷擾細節，對此，翁立友所屬唱片公司強硬喊告，雞排妹經紀人則回應，「家純的表述已經很清楚了，所以我們的部分就到此為止。」似乎可看出雞排妹已心力交瘁。（編輯：許苡晴）