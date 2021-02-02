外送爬樓梯「一抬頭秒臉綠」！男愣：是第一次 同行抖爆
編輯中心/綜合報導
2021-02-02 22:36:22
近年來外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。對此，就有名外送員於網路上透露，自己最近外送時為了將餐點送達給客人，準備爬上客人公寓處的樓梯，卻遇到第一次見到的場景，意外引來許多同行熱烈討論。
原PO於臉書社團《外送員的奇聞怪事》上發文，其貼出一張照片，只見畫面中為客人租屋處的樓梯，但值得關注的是，該樓梯寬距十分窄小，看似僅能容得下一個人的空間！此外，樓梯更是直直的通向頂樓，讓原PO嚇傻直呼「第一次爬到這種直通頂樓的」。貼文一曝光，隨即引來許多同行嚇壞留言，「感覺一摔下去就到地獄」、「天梯直接通天堂」、「這一長條如果滾下來都不會停的」、「上樓一不注意往後仰跟下樓時往前傾～都是完蛋」、「慢慢走，摔下來很嚴重呀，太可怕了」、「下樓真的要小心」、「這種樓梯，下雨天送，如果滑倒跌下去，就真的下去了......然後...就沒有然後了」。甚至有不少外送員分享類似經驗，直言「我曾經類似的樓梯用屁股下樓，這算人生成就解鎖嗎」、「台北市很多。整棟透天出租就採用這種樓梯。每層都有獨立的門進出」、「我在大稻埕碰過蠻多這種格局的樓梯」、「真的很多這種，還一路到4樓不開燈」、「舊型公寓很多這種」、「這種樓梯每次下樓都雙手扶欄杆，深怕一個不小心，滾了下來」。（編輯：陳雅雲）