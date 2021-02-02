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替趙少康選黨主席講話　馬英九：應無入黨一年的限制

記者 陳弘志 / 台北報導

2021-02-02 23:40:27

對於趙少康有意參選國民黨主席，前主席馬英九２日表示，依據黨章和黨主席選舉辦法規定，並沒有入黨一年的限制，他認為應該按照規矩來。（圖／記者陳弘志攝，2021.2.2）
▲對於趙少康有意參選國民黨主席，前主席馬英九２日表示，依據黨章和黨主席選舉辦法規定，並沒有入黨一年的限制，他認為應該按照規矩來。（圖／記者陳弘志攝，2021.2.2）
媒體人趙少康爭取回國民黨，並證實韓國瑜曾建議他參選主席。國民黨中央表示，趙少康必須具有中央委員或中評委，以及入黨超過一年才有參選資格。不過前主席馬英九２日表示，依據黨章和黨主席選舉辦法規定，並沒有一年的限制，應該按照規矩來。
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▲趙少康（圖/記者陳明安攝）
▲對於趙少康有意參選國民黨主席，前主席馬英九２日表示，依據黨章和黨主席選舉辦法規定，並沒有入黨一年的限制，他認為應該按照規矩來。（圖 / 記者陳明安攝）
馬英九說，「國民黨主席的選舉，主要是兩個法規，一個是國民黨的黨章，但是黨章對於選舉的過程，是規定在黨主席選舉辦法裡面。黨主席選舉辦法裡面，對於候選人的資格，只限於中央委員和中評委，至於投票的黨員，必須要有一年的黨齡才能投票」。
馬英九說明，「不過在前兩年，因為參加黨主席補選的人，約有六、七人之多，為了怕有人頭黨員的問題，當時特別規定，投票人要有一年的黨齡這一項規定，也適用於候選人，所以才會出現這樣的情況」。
馬英九表示，選舉黨主席的實際正常情況，它的要求，就只有當事人必須具有中央委員或中央評議委員的身分，「所以我覺得，法規有這樣的規定，但是在適用的時候，有沒有彈性？應該是由黨主席和中常會去決定」。記者問會不會擔心被人說「改規定，是因人設事」？馬英九回答，這應該由黨的中常會決定，不是由他提議。
記者追問馬「怎麼看趙少康有可能選總統」？馬英九說，趙沒有講得很明確，他無法評論。
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