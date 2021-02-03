生肖牛快看！專家曝立春開運法　做「這事」可增財招貴人

今（3）晚10點57分將進行節氣交替，正式進入「立春」，從這個時間點後便進入牛年，並非一般人誤解要大年初一才算牛年，因此從這個時間以後出生的嬰兒皆是屬牛。民俗專家柯柏成就分享「立春開運法」，在當天上午9點至11點做「一事」，可增加財運。

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柯柏成在臉書表示，作為24節氣之首，所以才有俗話說的一年之計在於春，指的就是立春這個節氣，既然是新的一年開始，做一些開運法是相當有效的。他並透露，如果過去一年衰事纏身，或被病苦折磨的人，可以試試看淨身法，在立春當天的11時至13時用菊花、艾葉、甘草、榕樹葉、老薑片，每一種各7片，放在熱水裡浸泡，之後清潔全身，當然能泡澡更好。

▲柯柏成在臉書傳授「立春開運法」。（圖／翻攝自柯柏成臉書）

柯柏成指出，立春亦諧音「利存」，可以在這天上午9點至11點，到自己住家南方或西方的已開戶銀行、郵局、農漁會或信用合作皆可，存入168元、1680元或16800元，看自己的狀況許可，一直保持到至少年後元宵節再動用，如此一來，能讓自己的財庫在新的一年有著飽滿財氣，實在不方便去存款的，起碼也在這個時間段放入這樣數額的錢在自己的皮包裡。

至於需要驅小人招貴人者，則可在晚上10點57分後，於自己住家的正中心點靜坐半小時，若不習慣靜坐的，誦經念佛號更佳，時間不允許的請至少念誦21遍「南無消災延壽藥師佛」, 以達到一年開頭驅小人的佛力加持。（編輯：許苡晴）