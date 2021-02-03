俄羅斯疫苗效力達91.6%　巴西：尚缺安全性數據

（中央社記者唐雅陵聖保羅2日專電）巴西國家衛生監測局（Anvisa）今天聲明指出，俄羅斯的武漢肺炎疫苗Sputnik V有效性達91.6%，確實是好消息，但仍需完整數據來確定疫苗的安全性。
英國醫學期刊「刺胳針」（Lancet）今天刊登初步分析結果指出，莫斯科加馬利亞研究所（Gamaleya）研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗Sputnik V的防護效力達91.6%，而針對中度和重度病例的防護效力為100%。根據分析，Sputnik V在老年人中也有防護效果，2000名60歲以上成年人的檢體分析報告顯示，疫苗的防護效力達91.8%。雖然如此，巴西國家衛生監測局指出，這項分析結果是針對在攝氏零下18度以液體形式儲存的疫苗進行的研究，與負責在巴西銷售Sputnik V的藥廠打算提供的疫苗溫度和保存條件不同。巴西聖保羅大學（USP）微生物學家巴斯特納克（Natalia Pasternak）表示，引起她注意的是，只接種1劑疫苗後的結果，就已經有超過90%的防護效力，值得加馬利亞研究所對使用單一劑量進行研究。Sputnik V是繼輝瑞（Pfizer）/BioNTech、牛津（Oxford）/阿斯特捷利康（AstraZeneca）和莫德納（Moderna）後，第4種在醫學期刊上發表結果的疫苗。而當這種情況發生時，意味著研究數據已經由其他科學家審查和驗證。到目前為止，只有2種武漢肺炎疫苗獲准在巴西緊急使用，即牛津大學與藥廠阿斯特捷利康共同研發的ChAdOx1nCoV-19，以及隸屬聖保羅州衛生廳的布坦坦研究所與中國北京科興藥廠（Sinovac）合作研發的CoronaVac。國家衛生監測局正在分析巴西化學聯盟製藥廠（União Química）提出的申請，在巴西進行Sputnik V第3階段人體試驗。化學聯盟製藥廠執行總裁馬貴斯（FernandoMarques）表示，希望今天在「刺胳針」刊登的疫苗防護效力分析結果，有助於加快國家衛生監測局批准在巴西進行第3階段人體試驗。馬貴斯還希望儘快獲得在巴西使用Sputnik V的緊急使用授權，4月開始在巴西生產疫苗，5月達到800萬劑疫苗的產量，開始在巴西和周邊國家銷售。（編輯：黃自強）1100203