小番茄該選圓形或尖形？有「4特徵」最好吃：新鲜又多汁

小番茄容易購買又方便處理，只要沖洗乾淨，並將蒂頭除去，即可食用，因此成為許多懶人的最愛。不過，大家知道小番茄該怎麼挑才好吃嗎？近日專攻美食領域的搜狐號《小茉莉美食記》專欄就傳授挑選訣竅，只要牢記以下「4點」，便可買到新鲜又多汁的番茄囉！

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1.看形狀

小番茄一般分為2種形狀，一種是底部尖尖的，一種則是底部圓潤光滑的，而小番茄的形狀，也是決定甜度的關鍵點。我們在挑的時，要選擇底部圓潤飽滿的，因為這種小番茄生長更充分，吸收了更多養分，吃起來較多汁，味道也較甜。

2.看顏色

購買小番茄時，可能會遇到顏色深淺不一的情況，要選擇顏色為「深紅色」，且富有光澤的小番茄，因為這種特徵的小番茄吸收到的光較充足，吃起來非常甜。切記不要選擇顏色深淺不一的，因為吃起來要嘛很酸、要嘛寡淡無味。

▲小番茄。（圖／取自Pexels）

3.摸軟硬

摸軟硬是挑選小番茄很重要的一點，記得一定要用手輕輕地捏一捏，感受一下軟硬程度，如果摸起來硬梆梆，代表吃起來汁多肉厚滋味足；而摸起來若是軟趴趴的，則有可能是保存時間太久了，內部已開始出現損壞，吃起來恐有怪味，務必別買！

4.看果蒂

果農為了延長小番茄的保鮮時間，在採摘時通常不會除去果蒂，而透過果蒂也可判斷小番茄是否新鮮，我們要選擇果蒂的顏色為「深綠色」，並且摸起來堅挺的，若果蒂出現乾枯、萎縮或捲曲情況，或是已發黃，甚至脫落，那就表示此番茄已不新鮮，購買時應特別留意。（編輯：許苡晴）