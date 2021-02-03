挺黃捷總動員 高市議會民進黨團傾巢而出
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-02-03 08:32:20｜2021-02-03 09:31:39
高雄市議會民進黨團今（3）日總動員，今天上午就有15位議員陪高雄市議員黃捷在鳳山青年、光復路口拜票，力挺即將在周六進行罷免投票的黃捷，公民割草行動的李醫師也一起站出來挺黃捷，而今日一整天，包括剛當選民進黨北市黨部主委的吳怡農、立委余天也都會南下陪黃捷車掃。
黃捷表示，罷免投票倒數三天，非常感謝民進黨高雄市黨團全部都站出來，還有割草的李醫師今天也到場相挺，全台灣人都在看的這一場鳳山的選舉，今日包括吳怡農、立委余天都會來到高雄、來到鳳山，非常感謝他們願意南下用行動力挺黃捷。對於連續兩天下午在路口拜票的時候，杏仁哥都出現在對面路口叫陣，黃捷說，大家都可以有這樣子的公民權，予以尊重，只是面對他們這樣子惡意的挑釁，已經讓許多的民眾感受到困擾，他們除了用非常大聲的喇叭，還有前幾天遊行沿街放鞭炮，甚至使用羞辱女性的不雅字眼，這些在他們的選舉行為中不斷發生，作為被罷免人呼籲他們，一定要理性地表達訴求，不要使用歧視、霸凌，甚至是惡意的方式在攻擊對手。立委許智傑則說，這陣子讓他感慨很深，立法院也在討論罷免的門檻是不是將來還有檢討的空間，並強調韓國瑜被罷免是因為選總統，如果他不選總統相信高雄人不會罷免、也不會罷免成功，而現在打算用報復性的罷免在全國如火如荼的展開，事實上是擾亂台灣的社會，是製造台灣社會的動亂，應該要予以譴責，不要用這種報復的仇恨的社會來對待我們台灣人，希望韓粉們適可而止吧。民進黨團總召鄭光峰強調，黃捷議員一直是議會問政非常傑出的一員，今日民進黨團站出來是為了鳳山的進步，為了未來高雄的進步，民進黨團全力呼籲鳳山選民在2月6日投出反對罷免這一票，站出來留下進步的力量，鳳山需要黃捷這位優秀的議員。許久未露面的公民割草行動李醫師今天也特地站出來，陪黃捷站路口拜票，李醫師則認為，罷免是民意展現很好的工具，但是在某些人手上就變成武器，人民可以把鐵鎚拿來建造家園，但是被國民黨拿來當成武器打人民的頭，讓他看不過去，這樣子好的制度不能繼續被糟蹋下去，所以在這緊急時刻站出來，希望能夠支持認真的好議員。