電商震撼彈！貝佐斯宣布將辭亞馬遜CEO

美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）今天丟出震撼彈，他於美東時間2日宣布，將辭去執行長一職，第三季起由網路服務系統（AWS）執行長傑西（Andy Jassy）接任。不過，這項震驚華爾街和整個商業界的消息似乎沒有嚇到投資人，當日亞馬遜的股價收漲1.11%，來到3380美元，沒有太大變化。

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根據《福斯新聞網》報導，貝佐斯將於今年第三季辭去公司執行長一職，轉為擔任董事會執行主席，亞馬遜並未透露詳細的人事異動日期。待貝佐斯轉任後，自1997年起就在亞馬遜工作的傑西將會成為亞馬遜新一任的執行長。傑西從一名市場行銷部門的員工幹起，現在已是該公司的網路服務系統執行長。該部門服務對象上至美國政府、軍方，下至民間企業等，坐擁公司收入命脈。

貝佐斯於1994年與前妻前妻史考特（Mackenzie Scott）共同創辦亞馬遜，漸漸的將這家公司從網路書店變成將各式各樣商品賣到全世界的線上零售巨擘，旗下員工多達130萬名，服務數以億計的客戶與企業。去年一月，亞馬遜在貝佐斯領軍下，市值突破1兆美元。據彭博億萬富豪榜，貝佐斯現在是全球第二大首富，淨資產約1850億美元，僅次於特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。

貝佐斯在給員工的電子郵件中表示：「各位亞馬遜人，我很高興宣布，我將在第三季轉任亞馬遜董事會執行主席，安迪．賈西將擔任執行長。在轉任轉任執行董事後，我打算將精力集中在開發新產品及尚未完善的點子上」、「安迪在公司內大家都認識他，他在亞馬遜的歲月幾乎和我一樣久，他將會是一位傑出的領導人，我對他充滿信心。」