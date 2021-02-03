NBA／9分！稱上帝給了詹皇一切 韋德：除了髮際線
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-03 09:03:05｜2021-02-03 09:05:57
洛杉磯湖人超級球星「詹皇」LeBron James本季已經36歲，但能力仍絲毫未見退化，他甚至還加強了自己的外線投射能力，目前是MVP大熱門。也讓好友Dwyane Wade感嘆：「上帝給了他一切，除了髮際線！」
上賽季奪冠後，外界預期James會慢慢把球隊「一哥」的位置移交給Anthony Davis，自己則是在例行賽調整狀態，直到季後賽再爆發；但開季以後，Davis的表現不是這麼穩定，James只能跳出來帶隊前進。James本季至今繳出25分、7.7藍板、7.5助攻的數據，場均能投進2.8顆三分球，命中率超過4成，讓人相當經驗，他不僅體能尚未退化太多，還能持續精進自己的球技。對此，Wade在參加「零號探員」Gilbert Arenas的Podcast時也談到了好友超現實的身體保養能力，「上帝說，『砰，你被賦予了天賦。』但那不意味著你就可以不去照料身體。他做到了，他為此花了很多錢。我知道很多人也這麼做，花大錢保養身體，但不一定能起作用啊。上帝說，『我會給予你(James)所有的一切，除了髮際線』。』Wade還說，這是他所見過最強版本的James，「他無所不能。他現在的投籃命中率已經接近50%，而且他的射程已經能達到「Logo Shot」的位置。他可以中距離投籃，他可以低位單打，可以面框，也依然可以在你頭上灌籃。他現在在場上的視野變得更好了，因為他已經見過所有的防守。我覺得這是我所見過的『最強LeBron』。」Wade在生涯顛峰期，也是相當偉大的球員，不過他的在2012年後就因為膝蓋傷勢而開始退化，狀態的高峰維持的比較短，因此看在他的眼裡，或許也對好兄弟鋼筋鐵骨般的身體有些羨慕吧。