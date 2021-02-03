直播／雞排妹控翁立友襲臀性騷擾 下午2點現身說明
記者羅凌筠/台北報導
2021-02-03 14:00:00
雞排妹（鄭家純）主持尾牙遭性騷擾，矛頭指向形象良好的金曲歌王翁立友，掀起網路兩派論戰，雞排妹今（3日）下午2點將出席《國際橋牌社》外傳《和平歸來》記者會，《NOWNews今日新聞》帶您直擊現場，聽一聽雞排妹本人現身說法。
雞排妹上月主持博弈公司尾牙，歌手翁立友和老闆是好朋友，前來表演唱歌，據雞排妹授權網紅「鬼才阿水」的轉述，翁立友在台上的玩笑話「不夠時間好好來想妳」、「我就是要為了妳開一間公司」，讓雞排妹感到不舒服，接著又藉故觸碰雞排妹腿部、臀部，結束表演後更跑來要電話。而翁立友唱片公司2度發聲明，第2次的聲明中鬆口：「一切的舞台效果，都是為了演出更為生動活潑。」但仍堅決否認性騷擾，強調：「翁立友自出道以來，尊重女性，潔身自愛，從無任何緋聞發生。潔身自愛，慈悲無敵，是翁立友的信念與堅持。」並透過律師事務所蒐證喊告。
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