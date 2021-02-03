中市中央公園開幕兩個月 網路負評不少
記者柳榮俊/台中報導
2021-02-03 10:21:20
台中水湳中央公園去年12月底正式盛大開幕啓用，但開幕短短兩個月，不但發生設施故障造成意外傷及民眾，網路上也出現不少負評。今(3)日民進黨市議員賴佳微、江肇國實地勘查發現，中央公園不但草地光禿、設施維修緩慢、公園標示不清，停車場還導引不良、停車規劃不佳等問題。議員表示，斥資33億打造的中央公園佔地廣大，維護有其難度，但市府應當針對此代表性地標積極作為，切勿任由公園淪為荒地。
賴佳微表示，接到不少民眾來服務處陳情，中央公園佔地廣大卻標示不清，只有地圖卻沒有指示牌，讓人無所適從。而且路面崎嶇，孩童時常在奔跑時，因路縫而跌倒。賴佳微指出，實地勘查後，除了民眾陳情的問題外，正式開幕不到兩個月的中央公園，就出現草地光禿缺乏養護，甚至許多設施皆掛上修繕中的告示，不開放使用，例如：平衡體驗區原設計讓民眾坐臥在攀爬網中保持身體平衡，以達到娛樂與運動兼具的效果；生活體驗區原設計三個獨立空間，讓民眾進入透光的玻璃環境體驗生命週期。但是，卻在沒有人力維護的情況下，淪為一個無用的大型裝置。江肇國表示，斥資33億打造的中央公園，如今看來多處缺乏人員維護與管理。而年年高達1億6000萬的公園設施養護經費，能否發揮實質的效用實在令人質疑。另外，110年度預算由於美樂地計畫，將部份公園列為重點整修公園，打造陽光公廁與共融遊具而增編了7000萬，但是全市的公園設施維護費依舊維持不變，推算加總台中市所有公園的維護、修繕、管理費用近3億，堪稱鉅額；而今年原作為跨年場地的中央公園卻顯見缺乏維護！市民繳納的稅金公帑能否被有效利用，端看市府願意花費多少心力與人力。江肇國進而表示，問題不單只有公園本身的問題。包含有許多民眾反應停車場標示不清，找停車場找很久外，停了車卻不知道該如何前往公園。甚至許多民眾亦反應停車場規劃不佳，感應車牌繳費機供需不等，造成冗長的排隊人潮，河南路停車場更是狹窄，相當考驗開車技術，至今已可見撞痕斑斑。議員表示，中央公園在開幕後理應當做台中的重要門面景點，但卻因市府的消極管理而讓市民的使用者體驗不佳。市府應儘速檢視並解決民眾反應的種種問題，改善整個中央公園的品質，進而提升台中市的城市形象。若市府再繼續任由中央公園啟用而不治理，恐怕這座公園很快會變成一片荒涼。