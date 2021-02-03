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中捷綠線新軸心完成正線測試　將進行載重測試

記者柳榮俊/台中報導

2021-02-03 10:31:55

中捷綠線新軸心完成正線測試　將進行載重測試
▲中捷運綠線聯結器新軸心，台中捷運公司表示，檢測報告已出爐，降伏強度、抗拉強度及硬度均符合設計標準(圖／柳榮俊攝2021.2.3)
台中捷運綠線聯結器新軸心安裝及檢測作業如期進行中，台中捷運公司今（3）日表示，第2批新軸心檢測報告已出爐，降伏強度、抗拉強度及硬度均符合設計標準；另全車隊18列車新軸心也完成安裝，明日完成正線運轉測試後，將擇一列車在17、18日進行全線載重測試。此外，事故原因、改善方案都將經「台中市政府捷運故障審查委員會」審查同意，再送市府決定何時恢復試營運。
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捷運綠線新軸心分兩批運抵北屯機廠後，施工單位北捷局、車輛原廠川崎重工各抽測1支，分別送SGS（台灣檢驗科技股份有限公司）、金屬工業研究發展中心檢測，昨（2）日第2批軸心的檢測報告出爐，降伏強度、抗拉強度及硬度與第1批均符合設計標準。
至於新軸心測試進度，台中捷運公司董事長林志盈表示，新軸心安裝作業已如期於昨日全數完成，正線300公里運轉測試也將於明日完成，較原定時程提前，接著將擇一列車以沙包模擬滿載536人情況進行載重測試，預計8、9日先進行上下坡牽引及煞車測試，17、18日則完成全線500公里持續運轉測試。
林志盈說，根據川崎重工調查報告，舊軸心因垂直運動不平順，造成應力集中而斷裂，因此，川崎重工為確實了解新軸心垂直運動及水平運動是否平順，這次載重測試特別在聯結器加裝監視設備，即時傳輸聯結器運動影像。
林志盈也表示，北市府及中市府已分別成立審查委員會，台中市政府捷運故障審查委員會日前召開第3次會議，要求北捷局盡快提出調查報告送審；另外，所有檢測報告及測試資料均將送中市府委員會審查，委員會確認安全無虞後，中捷公司才會報請中市府決定何時恢復試營運。
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