賣場加強進貨「清潔利器」　網友瘋買CP值超高

距離農曆新年剩下不到1週，許多民眾已陸續開始進行居家大掃除，準備讓家裡煥然一新迎接新年到來。然而這個最令人頭痛的就是要怎麼選擇好用、CP值高、清潔力強的「清潔用品」，尤其今年疫情再度升溫，家裡環境清潔更是年前最重要的工作，從廚房、浴室、房間、地板都要全部清理，如果沒有一個好用且CP值又高的清潔用品，實在說不過去。

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根據全聯、家樂福、媽媽寶寶等臉書粉絲團PO文訊息，來自美國的「高樂氏」是目前網友們大推的清潔用品，廚房、浴室交給「強力去污劑」，有網友PO文實測浴室馬桶旁的陳年污垢表示「這太狂」、「真的很驚悚」、「看起來感覺很厲害，可以買回來看看」。高樂氏強力去污劑去污、去漬功能強，噴上去不需10分鐘，輕輕一擦就可以將污垢擦掉。

▲網友PO文實測效果，結果令不少人大吃大驚。（圖／擷取自全聯消費經驗老實說粉絲團）

▲家樂福粉絲團也有網友PO文買回家使用，「萬用噴劑」什麼都可以去除。（圖／擷取自家樂福粉絲團）

另外，房間要擦要抺的就交給「居家清潔殺菌濕紙巾」，殺菌力強又乾淨，然而頗受愛戴的高樂氏家濕巾。這款濕紙巾較薄，油膩的流理台和牆壁，只要輕輕擦拭，就可以回到原本的潔淨，標籤上還註明10秒內殺死99.99999%細菌，網友們回購率超高。這一款濕紙巾更在媽媽圈大受歡迎，快樂寶寶粉絲團有不少媽媽對於高樂氏濕紙巾給予超高評價「我們家也都是用高樂氏濕紙巾，很推」、「濕紙巾一抽就有清潔劑的效果，可以殺菌比較安心」、「濕紙巾都換成高樂氏了，不管怎麼說，還是買有殺菌功能的好」。

▲社團上熱烈討論，高樂氏濕紙巾清潔力很強，是媽媽們的最愛。（圖／擷取自快樂寶寶粉絲團）

目前賣場最夯產品「高樂氏」在全聯、家樂福都有進貨，現在也推出優惠方案，登錄發票還可以抽iPhone12和PS5、任天堂等，讓不少原本不太做家事的男生們，都搶著購買，希望可以一邊累積好運，一邊幫忙家裡清潔，一起過個好年。