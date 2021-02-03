春節連假走春　落實防疫安心住宿樂遊台中

國內新冠肺炎疫情再度升溫，中市府觀旅局加強查核中市旅宿業防疫工作落實情形，並對已領取「安心旅宿」標章認證之281家旅宿業者，檢視各項防疫作業流程是否確實落實，觀旅局持續與中市所有旅宿業共同努力落實防疫，讓旅客都能安心住宿、樂遊台中，歡迎國人春節連假來台中走春踏青。

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觀旅局長林筱淇表示，中市府去(109)年3月推出「安心旅宿」標章認證係公私協力共築防疫網，提升中市旅宿業者防疫能力，協助旅宿業者落實防疫衛教，並提供遊客安全的住宿環境，同時提醒入住之旅客，配合量測體溫、手部消毒、佩戴口罩及維持社交距離，避免任何可能之感染風險，做到「旅客、員工、場域」的全面防護，讓遊客入住都能安心。

旅宿業接待全國各地旅客是重要的防疫地點，為加強防疫作為，林筱淇視察多家旅館防疫工作落實情形，包含旅客量測體溫、全程佩載口罩、公共場域定時清潔消毒、房務人員清潔sop作業流程等，皆有確實落實並持續作好相關防疫措施及精進作為，此外亦包含旅館附設餐廳採行實聯制措施，餐具擺放處亦設置紫外線燈隨時消毒，門口擺放空間容量人數以及購置體溫檢測儀等能快速測量體溫設備等，提供旅客安心及溫馨住宿環境。

觀旅局自今年1月起已查核近百家旅宿業防疫執行狀況，確保高品質健康住宿環境，也未發現居家檢疫者與一般旅客混住之情事，農曆春節年前持續查核，維護臺中安全的住宿環境，讓所有到台中觀光的旅客都能安心旅遊放心住宿，並呼籲旅客入住旅宿時應配合旅宿業者的防疫措施，全程正確佩戴口罩，以落實防疫新生活運動。