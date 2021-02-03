名家論壇》林瑋豐／民進黨和黃捷都需要這場勝利
文/林瑋豐
2021-02-03 12:00:00
週六（6）要進行的高雄市議員黃捷罷免案，不只黃捷罕見地在被罷免的公職人員中，採用主動迎擊、鼓勵支持者投票的方式應戰。支持黃捷的民進黨在高雄更是傾全力幫忙，跨區立委、議員陪站路口拜票，完全當作正式選戰的規格來打。
因為除了黃捷，民進黨同樣需要這一場勝利。筆者認為，就是因為黃捷的罷免案，要通過的難度比較高，所以民進黨要「收」（講難聽叫做收割）下這場勝利。理由其實很簡單，民進黨在1月的罷免王浩宇案，已經輸了第一場。如果在罷捷案被藍營連下兩城，接下來由羅智強「跨區」主導的全國倒數罷免綠委的戰場，以及8月面對的萊豬等公投戰，民進黨就會輸在起點。而國民黨也已經食髓知味，一改過去幾個罷免案躲在背後、保持距離的姿態，現在已經堂而皇之站在第一線，要推動罷免難度比罷免議員更高的立委吳思瑤、陳柏惟等人，而看到推動罷免的都是「跨區」的議員，也可得知通過罷免並非主要目的，未來選戰舖路才是目標。筆者認為，正是因為黃捷不是民進黨員，所以需要這一場勝利、也預料到這一場勝利的民進黨，需要大動作地表態支持她，當然這個動作也有賭博成分在裡頭，因為罷王的成功後，「教訓民進黨」恐怕也成為鳳山人選擇對罷捷投下贊成票的理由。民進黨的動作，把「蔡英文、民進黨、黃捷」三者連結，確實可能提高風險，但民進黨恐怕是預估，就算加上了討厭民進黨因素，罷捷也不會通過，才會如此大膽的逆向操作，用反罷免來炒熱。罷捷理由及行動的荒謬，更突顯黃捷必須贏。罷捷團體所羅列出的罷免的理由中，也不乏欠缺邏輯、難以說服人之處，包括批評黃捷翻白眼羞辱韓國瑜，只批評韓市府停建輕軌卻不論陳菊的作為，然而黃捷根本根本不是陳菊市長時期的議員；而對黃捷出入許崑源的靈堂，罷捷團體一下稱黃捷塗口紅未見哀容、一下又批評她嚎啕大哭有失禮節，根本前後矛盾；更遑論那完全不明所以的「募集物資援港，明顯違反國安法第21條」，因為我國的國安法，根本沒有這一條，難怪連香港眾志創黨主席羅冠聰都要大呼太離譜。更莫名的是，這些理由在公辦電視說明會上，竟然直接完全消失，取而代之的是根本沒在罷免理由書上的萊豬，而且罷免提案領銜人還講了一半就放棄落跑了。接著就在投票前的周末，上演「拔菜總部」高舉性羞辱標語的鬧劇。如此荒腔走板、堪稱是烏合之眾的罷免團體所主導的罷免，正在黃捷必須守下的原因。比起行事作風爭議十足的王浩宇，黃捷並非什麼有重大瑕疵的民代，起初會成為話題人物，只是在質詢韓國瑜時得不到答案而翻了白眼，成為戳破韓國瑜神話的推手之一，實則根本不構成應當被罷免的理由，若是黃捷最後成為一個被冠上「掛彩虹旗」、「聲援香港反送中」罪名而遭到罷免的民意代表，對台灣的民主進程、進步價值是嚴重的反挫。另一個意義是，若罷免黃捷通過，則代表當初在林義雄所代表的第三勢力施以道德情緒勒索下，所修正的選罷法，其實根本不是「還權於民」，而是小黨、無黨民意代表的惡夢。因為少數黨的地方議員幾乎可被單一大黨動員就罷免成功，這讓原本地方議員選舉的複數選區制度，其保障小黨、少數極端意見參政的精神，完全被破壞殆盡。在這個問題層次上，另人悲觀的是，短期內是不可能有調整的空間，無論罷免黃捷有無成功，罷免和公投都會是國民黨接下來到2024前的重要戰場之一，而民進黨在自家民代被罷之後，無論怎麼去檢討這個制度的真實缺陷，都只會被冠上修法自保的罪名。●作者：林瑋豐／獨立媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄: [email protected]