江啟臣：農曆年後聘趙少康為中評委

（中央社記者劉冠廷台北3日電）資深媒體人趙少康今天回復國民黨籍，黨主席江啟臣表示，農曆年後本就有中評委增聘計畫，考量趙少康豐富的政治閱歷及社會影響力，他決定將趙少康列入農曆年後公布的中評委聘任名單中。

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國民黨組發會主委李哲華說，昨天經台北市黨部審核，組發會今天同意趙少康即日起回復黨籍，而入黨或回復黨籍滿一年，才有投票資格。

江啟臣隨後透過新聞稿表示，趙少康的黨籍回復申請已經通過，趙少康此時重回國民黨，必然有助於強化國民黨的戰力及社會支持度與影響力，對於藍軍團結更是深具意義，他表達誠摯歡迎。

江啟臣說，農曆年後本來就有中評委增聘計畫，由黨主席聘請黨內賢達協助當前政策方向建言；考量趙少康豐富的政治閱歷及社會影響力，他決定將趙少康列入農曆年後公布的中評委聘任名單中，藉此壯大國民黨支持基礎，並歡迎更多好朋友重回國民黨大家庭。

他表示，黨主席必然要扮演桶箍角色，必須勇於承擔，全心建立制度，毫無私心的團結所有支持力量，期待未來能吸引更多認同國民黨理念的人士加入，共同為台灣健康的政黨政治與國民黨未來發展而努力。

江啟臣聘趙少康為中評委後，趙少康能否參選國民黨主席，就等中常會討論是否須回復黨籍滿一年，才具備參選資格。（編輯：謝佳珍）1100203