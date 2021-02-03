送禮給陳水扁引遐想 侯友宜：送老長官人之常情
記者陳志仁/新北報導
2021-02-03 11:40:33｜2021-02-03 12:20:57
新北市政府於每年的過年過節，都會寄送裝有新北農特產品的禮盒給民意代表與貴賓，前總統陳水扁今年也收到新北市政府的禮盒，引起各界的熱議；新北市長侯友宜認為，對以往的老長官，在年節送禮表示感謝之意，這是人之常情。
前總統陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中昨(2)日在臉書PO文，「謝謝侯友宜市長對阿扁總統的新年祝福！我們也要祝侯市長心想事成！新北興盛！」對此，侯友宜今(3)日主持市政會議後受訪時強調，對以往的老長官，過年過節送禮表示感謝之意，這是人之常情。 至於送禮給前總統陳水扁，是否會引起深藍支持者的反彈？侯友宜表示，每一個人都曾經有長官、有同事、有朋友，過年過節送禮表示感謝，這是人之常情；同時重申，每個跟他相處過的長官、同事、朋友，他在重要的時刻送禮表示感謝之意。新北今年禮盒的品項，包括三重區阮的肉干、中和區快車肉乾、板橋區merci風乾熟成肉品、淡水區海邊走走蛋捲、坪林區來點茶的包種茶香酥、三峽區谷芳有機茶園的碧螺春綠茶包禮盒，及三重區Sparkeau日式香柚汽泡水。據了解，送禮的數量及名單由市長室統籌處理，但市長侯友宜在每年的過年過節，都會寄送新北農特產品的禮盒給民意代表及老長官，包括前總統陳水扁、總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、前新北市長朱立倫都有；此外，市長在受訪時，市府團隊聊天的音量過大，也造成媒體困擾。