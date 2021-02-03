趙少康喊話黨中央 這次若無法選不會再選主席
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-02-03 11:47:47｜2021-02-03 12:01:14
被韓國瑜勸進參選黨主席的媒體人趙少康今天(3)拿出「國民黨主席選舉辦法」和「109年主席補選作業細則」，指出「入黨一年才能選主席的門檻」並不在黨主席選舉辦法裡，當初可能是為了擋郭台銘，才會在「109年主席補選作業細則」特別加入這款。趙少康強調，他沒有破壞規則，目前他只剩下具備中評委一個參選條件，江啟臣願不願意聘他，他完全尊重，不會勉強，但如果這次他無法選，以後不再選國民黨主席。對於趙少康發表以上談話後，國民黨隨後宣布聘請趙少康為中評委，歡迎重回國民黨。
對於有人批評趙少康是在破壞國民黨的選舉規則，是「因人設事」，趙少康今天拿出國民黨主席選舉辦法，指出裡面只有「曾任中央委員或中評委」的參選門檻，並沒有「入黨超過一年」的文字。至於這項文字只出現在「109年主席補選作業細則」內。趙少康強調，因此他沒有破壞國民黨的選舉辦法，都是依照規定。趙少康說，為何109年黨主席補選會突然加入「參選人必須入黨超過一年」門檻？他大膽猜測，當年是為了擋郭台銘，擔心有人頭黨員，因此當年破例增加門檻。趙少康指出，他目前只剩下能否取得中評委這項參選資格，江啟臣主席願不願意聘他為中評委，他都尊重，不會勉強。記者問趙如果沒有獲聘，願不願意四年後再來選？趙少康回答，四年是蠻久的一段時間，如果這次他無法選，應該不再參選國民黨主席。記者問「若你帶領國民黨後，會不會新黨化？」趙少康思考了一下回答「不會」。他說明，過去的新黨與現在的新黨其實不一樣，當年的新黨是監督前總統李登輝的執政，大家可以去查查當年新黨的歷史與資料，與現在性質不同。趙少康說，藍營需要團結，不能再分裂，雖然有些人建議他若不能參選主席，就出來另組政黨。但他認為這樣並不好，他也沒去拜訪國民黨大老的意見，因為投入主席選舉與改革，不需再去聽從他人指示。他這次參選國民黨主席，就當他是引起「鯰魚效應」，要激起國民黨內的危機意識，至於江啟臣願不願意給他一次機會，他都尊重。在趙少康公開發表以上談話後，國民黨中央稍後宣布聘請趙少康為中評委，相關中評委獲聘名單將於農曆年後公布。國民黨表示，黨主席江啟臣在農曆年後，本來就有中評委增聘計畫，將聘請黨內賢達協助當前政策方向建言，考量趙先生豐富的政治閱歷及社會影響力，江啟臣決定把趙少康列入農曆年後公布的中評委聘任名單中，藉此壯大國民黨支持基礎，並歡迎更多好朋友重回國民黨大家庭。