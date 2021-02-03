吳怡農南下陪車掃 黃捷謝北高黨部雙帥主委
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-02-03 11:45:23
高雄市議員黃捷罷免案即將在2月6日登場，今（3）日剛當選民進黨台北市黨部主委的吳怡農特地到鳳山，與身兼民進黨高雄市黨部主委的立委趙天麟，北高黨部主委一起挺黃捷，黃捷也感謝「北高雙帥」都站出來相挺，吳怡農說，高雄市議會需要像黃捷這樣代表進步價值的民意代表，趙天麟則透漏對罷捷投票率樂觀，有機會衝到45%。
剛當選台北市黨部主委的吳怡農就南下挺黃捷，此舉也被外界解讀為民進黨傾全黨之力救黃捷，罷捷變成藍綠對決，對此吳怡農表示，台灣有非常多優秀的政治工作者正在努力著，如果黃捷真的被罷免了，對於這些政治工作者無疑是很大的打擊，非常清楚的，我們要肯定任何認真工作的民意代表，其他詮釋都沒有必要，現在甚至連鳳山區的三位民進黨議員大家都站在一起，這是最重要的事，大家都把個人的利益放下來，因為大家知道高雄市議會需要更多代表進步價值的民意代表。黃捷強調，很感謝台北、高雄兩位主委都站出來發聲，希望所有進步派有理念的政治人物都能一起，為這一場報復式的罷免畫下一個休止符，大家一起終結這一場報復式的罷免，鳳山可以作為最後一站，讓台灣未來不會再蔓延這樣子仇恨的風氣。高雄市長陳其邁今日也表示，相信做事情的人，或者是努力的人，市民其實都心中自有一把尺、也會看在眼裡，不管你支持或不支持，希望2月6日市民應該要來行使自己公民的權利，踴躍投票，表達自己的意見，並希望市民能夠很理性，不要有過激的仇恨性的言論，或是激化對立，甚至用一些污衊性的、對女性不尊重的這種言論，這都是民主社會不樂意看到的。罷捷發言人徐尚賢則批，綠營大出動挺黃捷更加顯示了大鯨魚的威力有多麼強大，小蝦米們只能繼續一步一腳印的奮戰到底，民進黨北市黨部主委吳怡農力挺黃捷，但台灣的年輕人是一大群人而不是一小部分人，所以無論是誰都不能表示代表所有的年輕人，該存在的是求同存異的互相理解和尊重！