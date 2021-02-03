經濟學人公布167國民主指數　台灣排名第11東亞最高分

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《經濟學人》智庫每年對167個國家、地區的評估，得分從滿分10分由高至低分類為：「完整的民主」、「有缺陷民主」、「（民主、威權）混合政權」以及「威權統治」。調查發現，全世界真正活在「健全民主體制」下的人口僅佔整體8.4%，超過三分之一的人口被獨裁政權統治。同時，受到疫情影響，各國政府封鎖及限制自由的措施，讓公民自由度大幅後退，2020年整體的民主指數僅5.37，是該研究2006年進行至今的歷史最低點。
台灣方面，可以看到民主指數從2019年的7.73大幅增加，2020年來到8.94。《經濟學人》指出，從得分與排名變化來看，2020年表現最出色的無疑是台灣。除了防疫得當讓民眾能夠維持正常生活，台灣也在去年1月順利舉行總統大選，且年輕人的民意在過程中凸顯，表現其民主的韌性。台灣的排名也從31名躍升至11名，被列為「完整的民主」。在台灣之前的前10名國家集中在歐美地區，分別是挪威（9.81）、冰島（9.37）、瑞典（9.26）、紐西蘭、加拿大、芬蘭、丹麥、愛爾蘭、澳洲、荷蘭，台灣在東亞地區民主指數排名第一，接著是排名第22的日本、第23名的韓國、第28名的以色列（中東）、第39名的馬來西亞。《經濟學人》評論指，雖然在面對無藥可解的流行疾病時，不少人認同放棄部分自由以換取全體健康，但實際上不少國家也同時削減了公民意見自由、對言論進行嚴格審查。例如，法國在宵禁和封城措施下，民主指數下降落入「有缺陷民主」的分類中；而美國因為前任總統川普拒絕接受選舉結果，導致即使2020年總統大選投票率創下新高，仍然被列為「有缺陷民主」。評論續指，2021年頭兩個月就經歷了美國國會暴亂、緬甸軍事政變，看起來似乎不太樂觀，也許拜登政府將帶來新的氣象。另一方面，新冠疫情也在人們開始接種疫苗後出現轉機，但世界也同時面臨著疫苗在富國、窮國之間分配不均、貧富差距拉大的挑戰。
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