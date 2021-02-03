換新鈔開跑！今年多了實名制 8家金融機構454據點都可換
記者顏真真/台北報導
2021-02-03 11:55:41｜2021-02-03 12:32:46
再過一個多星期就要迎接農曆新年到來，大家也開始除舊佈新，就連鈔票許多人也習慣換新鈔，今（3）日起包括台灣銀行在內7家公股行庫及中華郵政，全省共計454個指定據點開放兌換新鈔，一早就有民眾從木柵搭公車到台灣總行營業廳換鈔，而且一次換了15萬元，各種面額都有。不過，今年受到新冠肺炎疫情影響，兌換新鈔也採「實名制」，即加填寫姓名及電話，但不用擔心，台灣銀行董事長呂桔誠表示，換鈔資料只會保留28天，之後就會銷毀，沒有個資問題，而對於新增的「實名制」，排隊換鈔的民眾多表示贊同與配合。
為便利民眾春節前兌換新鈔，中央銀行洽請台灣銀行、台灣土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定454家分行(郵局)為今年指定兌鈔地點），自今日起至2月9日共計5個營業日開放民眾換新鈔，其中7家銀行的371家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔，其中最討喜的紅色百元鈔券每人限兌100張，其餘各面額鈔券酌量供應。換新鈔第一天，位在台北市總統府旁的台灣銀行總行營業廳一早也有不少人來排隊換新鈔，其中搶頭香的翁先生，一早7點多就從木柵搭公車過來，8點半就在門口排隊，今年同樣準備了15萬元換鈔，而且除了換了100元、500元及1000元之外，也換了較少見的2000元及200元，甚至連零錢都換了，而對於今年換新鈔增加「實名制」，他覺得沒什麼差別也不麻煩。另一位民眾則趁放假跑來換新鈔，這次準備了6萬元換鈔，而且打算全部都換討喜的100元，因為要用來包紅包，100元看起來比較厚、有份量。也有民眾坐著輪椅一早就來換新鈔，而且全部換2000元連號的，他說過年這樣比較吉利，只是他覺得今年換新鈔第一天排隊沒有過去那麼多人，對於實名制他說配合疫情，對大家都有幫助。台灣銀行董事長呂桔誠也與總經理許志文一同到總行營業廳視察首日換新鈔情況。呂桔誠說，今年換新鈔有稍微多了一個程序，過去換新鈔只要填寫張數和金額，今年採「實名制」，要多填寫姓名及電話，主要是配合防疫需求，希望大家付出一點點心力，而且一開始與其他行庫就達成共識。同時，今日台灣銀行總行營業廳換新鈔也開了5個專櫃，並採「分流」方式，針對2000元及200元、1000元與500元、100元等不同面額，有不同的兌換櫃檯，民眾可依自己的需求排隊兌換。不過，呂桔誠也預期，因為疫情緣故，臨櫃兌換新鈔可能不像去年那麼多，也許自動櫃員機（ATM）領鈔的人會增加，台灣銀行也會加強ATM的管理與消毒，不僅2小時消毒一次，全台ATM都會裝新鈔，而且會不斷補鈔，確保ATM供鈔不中斷。根據台灣銀行統計，去年開放五個營業日換新鈔，人工兌換就達59萬人次、換了7560萬張的新鈔，ATM提領更達108萬人次、金額158億元，總計從台灣銀行兌領出去的就達440億元，他預期今年總金額還會增加。若不知要到哪換新鈔，為加強服務民眾，央行也特於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置，另結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。