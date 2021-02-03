地瓜球被封神甜點！台人讚「完勝日本1美食」：直接打趴

台灣有許多經典美食，舉凡像是臭豆腐、蚵仔煎和大腸麵線等，不過其中像是各大夜市常見的「地瓜球」，也同樣深受不少大小朋友喜愛。但在日本也有諸多美食，其中「三色糰子」也是有不少擁護者，對此，就有一名網友好奇「地瓜球是不是比日本的三色糰子好吃」，貼文一出，引起熱議。
該名網友在PTT以「地瓜球是不是比日本的三色糰子好吃」為題發文，表示地瓜球與三色糰子都是路邊可見的食物，外型看起來也都是一顆一顆、圓圓的樣子，吃的時候大部分也都會附上一根竹籤，因此他也好奇發問「地瓜球是不是比日本的糰子好吃上好幾倍啊」？貼文一出，獲得不少網友認同，「地瓜球是神之甜點，太強了」、「各有春秋，我覺得地瓜球勝」、「是！地瓜球在日韓開賣會大受歡迎，我的韓文老師說的」、「地瓜球 > 三色丸子」、「地瓜球屌打，一次都點兩份以上在吃」、「真的屌打，當初到人怎麼會想得到做出這種美味食物」、「糰子是吃醬吧，地瓜球光皮就完勝了」、「至少千倍以上」、「空心酥脆的地瓜球才好吃」、「地瓜球好吃，日本那個烤糰子，不如臺灣的白糖好吃」。也有網友認為，「烤糰子不錯吃」、「糰子白的都沒味道主要是醬料，但之前忘了在日本哪裡吃的顏色像草仔粿的糰子就還不錯」、「日本糰子烤完很香但不好吃」、「我比較喜歡糯米糰子」、「丸子吃氣氛的」；但也有網友認為這兩者其實不太一樣，因此不太適合拿來相比較，「這兩個是不同東西吧」、「不過糰子要比也是跟麻糬比吧？跟地瓜球比也差太多」。（編輯：郭佩蓉）