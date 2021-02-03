地瓜球被封神甜點！台人讚「完勝日本1美食」：直接打趴

台灣有許多經典美食，舉凡像是臭豆腐、蚵仔煎和大腸麵線等，不過其中像是各大夜市常見的「地瓜球」，也同樣深受不少大小朋友喜愛。但在日本也有諸多美食，其中「三色糰子」也是有不少擁護者，對此，就有一名網友好奇「地瓜球是不是比日本的三色糰子好吃」，貼文一出，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友在PTT以「地瓜球是不是比日本的三色糰子好吃」為題發文，表示地瓜球與三色糰子都是路邊可見的食物，外型看起來也都是一顆一顆、圓圓的樣子，吃的時候大部分也都會附上一根竹籤，因此他也好奇發問「地瓜球是不是比日本的糰子好吃上好幾倍啊」？

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）