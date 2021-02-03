3上將涉石木欽案 國防部：全力配合調查
記者吳承翰/台北報導
2021-02-03 12:24:26｜2021-02-03 12:25:15
石木欽案持續延燒，竟燒到軍方高層！根據週刊報導，前國防部長湯曜明、陳肇敏、陸軍上將鄧祖琳、海軍上將顧崇廉及憲兵中將劉大鵬等人與富商翁茂鍾有往來，涉及買股案，且涉嫌有標案對價關係，消息一出，震撼軍方和司法界。國防部發言人史順文今（3）日表示，軍方採購都依照政府採購法，絕無外力介入，也強調不會因為涉弊者都是前長官而有壓力，「會全力配合調查」。
週刊報導，紡織富商翁茂鍾透過禮物餽贈、拉攏司法高層買股的方式建立起一套複雜的人際網路，現在案情燒到軍方高層，傳出包含前國防部長湯曜明、陳肇敏、陸軍上將鄧祖琳、海軍上將顧崇廉及憲兵中將劉大鵬都跟翁關係匪淺。這些前軍方高層曾以每股55元的價格買進佳和集團股票，張數從5張到20張都有，而翁也在兩位部長在任期間，承攬國防部28件標案，大賺2.4億元。國防部上午舉行例行記者會，會後媒體針對石木欽案，問國防部是否會立案調查？史順文強調，國防部採購案公平公正公開，依照政府採購法作業，有關單位正在調查，國防部會全力配合。媒體追問指出，湯曜明擔任部長期間佳和承攬23件標案，他卸任後佳和標不到10件，落差相當大，史順文重申國防部採購不受到外力影響，要媒體「不要把兩者混在一起」。根據週刊報導，翁茂鍾紀錄他與警界、法官、軍官往來的筆記就多達27冊，詳載了他們餐敘、打高爾夫、買股、餽贈禮物的細節，還能居中牽線，幫這些高官們解決兒子當兵問題、警方升官、子女念明星小學、家人租屋、甚至買NBA門票，內容無所不包，每字都以手寫方式記錄，翁經營政商關係，不可謂不用心。翁茂鍾透過法界人士沙盤推演，擬定法律攻防招式，又或者完全不避嫌，讓法官朋友經手跟他有關的訴訟；和軍方的關係則讓他順利承攬28件標案，內容從軍服、軍官學校課桌椅無所不包，且以湯曜明當參謀總長、國防部長時為最高峰，光是在湯在位的5年左右的時間，他就包下23件標案，直到湯卸任後，翁在軍中的標案銳減，從2004年至今只得標5件。翁茂鍾在1995年與巴黎銀行進行遠期外匯及選擇權等衍生性金融交易，開出1000萬美金的本票，最終慘賠積欠900多萬美金，他透過關係找上前公懲會主委石木欽商討對策。在石的建議下，翁讓公司財務經理吳仙富認罪，吳向法官自首他盜開本票為公司投資，翁則表示願意原諒，法院最後判刑2年、緩刑3年確定，那張假本票也被法官沒收。透過司法手段甩掉將近新台幣3億元的債務後，翁茂鍾還向追討債務的巴黎銀行經理諸慶恩追債時，利用用假的定存單當擔保，涉及偽違造文書罪，在法官、審判長、檢察官都是翁的親信的情況下，接連對諸做出不利的判決，諸也在期間因病過世，其後翁還持續對諸的遺孀司法騷擾，認為諸追債對其造成的損失達到5億元，要遺孀賠償，最後雖獲判免賠，但諸家歷經磨難、冤屈，至今仍低調。此案在去年監察院長陳菊視察行政院時，當面向行政院長蘇貞昌報告，蘇也下令調查，全案歷經超過10年才重啟調查。