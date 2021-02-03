NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

中嘉改提華視進駐52頻　費鴻泰：NCC施壓像黑道私設刑堂

記者吳承翰/台北報導

2021-02-03 12:48:24

國民黨團
▲國民黨團質疑NCC施壓系統業者，讓華視順利接手52頻道，嗆NCC就像黑道一樣私設刑堂。　（圖／國民黨團提供）
國民黨立院黨團新任三長總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍上任，今（3）日首度合體舉行記者會，第一戰就劍指NCC（國家通訊傳播委員會），質疑NCC主委陳耀祥請業者「喝咖啡」，施壓讓華視入主第52台。費鴻泰批評，去年總統府密件曝光，一切都按照外洩的劇本走，NCC主委陳耀祥提名比較聽話的委員，可以配合處理中天，「好像黑道私設刑堂」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
NCC去年拍板決定中天新聞台不予換照，52台頻道空出。寰宇新聞台申請遞補，但昨天華視宣布和中嘉合作卡位，NCC也證實中嘉撤回寰宇遞補的申請案。國民黨團批評痛批NCC「硬撤中天、強塞華視」。
鄭麗文上午表示，中天遭到撤照後，陳耀祥不顧外界反應及中立立場，公開幫公廣集團華視送作堆，即便是中嘉系統台提出的名單沒有華視，在各方施壓下，中嘉知難而退，民不與官鬥，果然就把寰宇給撤了，很明顯就是要給華視，一切按照總統府去年外洩的劇本走。
鄭麗文痛批，這是台灣民主史上最大污點，過程臭不可聞，民進黨2018年選舉慘敗，秋後算賬，剷除中天，以防未來2022重演民進黨地方選舉一敗塗地的悲劇，全部都是政治考量、政治判決，這就是「女帝至上」的統治方式，令人痛心。
費鴻泰質疑，這兩年台灣的天空黑雲密佈，回想去年總統府密件曝光，NCC主委由比較聽話的陳耀祥擔任，再補提兩位可以配合處理中天的委員，「這好像黑道私設刑堂」。去年NCC決議中天新聞台不予續照，當天陳耀祥公開呼籲給公廣集團一個機會，這叫做就地分贓，就是黑道治國的做法。「什麼時候中華民國變這麼墮落？黑道治國！」
黨團首席副書記長陳玉珍認為民進黨政府砍中天、換華視是殺雞儆猴，媒體以後報導政府新聞時都會自我審查避免惹禍上身，但她也警示民進黨已經注意到網路這塊，未來將推網管法，連網路媒體都有可能步入中天後塵。
關鍵字

NOW民調中心

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
80.97%19.03%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
82.22%17.78%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
69.57%30.43%
2021-02-02-2021-02-08

您覺得防疫期間外送員在醫院與市區間送餐是否會成為防疫破口？

會造成防疫破口
不會造成防疫破口
47.22%52.78%
2021-01-28-2021-02-03
即時
推薦閱讀