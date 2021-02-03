中嘉改提華視進駐52頻 費鴻泰：NCC施壓像黑道私設刑堂
記者吳承翰/台北報導
2021-02-03 12:48:24
國民黨立院黨團新任三長總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍上任，今（3）日首度合體舉行記者會，第一戰就劍指NCC（國家通訊傳播委員會），質疑NCC主委陳耀祥請業者「喝咖啡」，施壓讓華視入主第52台。費鴻泰批評，去年總統府密件曝光，一切都按照外洩的劇本走，NCC主委陳耀祥提名比較聽話的委員，可以配合處理中天，「好像黑道私設刑堂」。
NCC去年拍板決定中天新聞台不予換照，52台頻道空出。寰宇新聞台申請遞補，但昨天華視宣布和中嘉合作卡位，NCC也證實中嘉撤回寰宇遞補的申請案。國民黨團批評痛批NCC「硬撤中天、強塞華視」。鄭麗文上午表示，中天遭到撤照後，陳耀祥不顧外界反應及中立立場，公開幫公廣集團華視送作堆，即便是中嘉系統台提出的名單沒有華視，在各方施壓下，中嘉知難而退，民不與官鬥，果然就把寰宇給撤了，很明顯就是要給華視，一切按照總統府去年外洩的劇本走。鄭麗文痛批，這是台灣民主史上最大污點，過程臭不可聞，民進黨2018年選舉慘敗，秋後算賬，剷除中天，以防未來2022重演民進黨地方選舉一敗塗地的悲劇，全部都是政治考量、政治判決，這就是「女帝至上」的統治方式，令人痛心。費鴻泰質疑，這兩年台灣的天空黑雲密佈，回想去年總統府密件曝光，NCC主委由比較聽話的陳耀祥擔任，再補提兩位可以配合處理中天的委員，「這好像黑道私設刑堂」。去年NCC決議中天新聞台不予續照，當天陳耀祥公開呼籲給公廣集團一個機會，這叫做就地分贓，就是黑道治國的做法。「什麼時候中華民國變這麼墮落？黑道治國！」黨團首席副書記長陳玉珍認為民進黨政府砍中天、換華視是殺雞儆猴，媒體以後報導政府新聞時都會自我審查避免惹禍上身，但她也警示民進黨已經注意到網路這塊，未來將推網管法，連網路媒體都有可能步入中天後塵。