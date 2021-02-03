「哈士奇寵物美容」不是寵物店 竟是販毒廣告網頁
記者鄧力軍/台中報導
2021-02-03 16:52:47
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警方發現，這個組織從出資者、通訊客服、送貨補貨到會計人員的分工非常細膩，甚至以12小時為一班分為早晚班人員，輪班上陣，主打24小時不打烊，隨時將混雜第三級、第四級毒品之咖啡包外送到等待的客人手中。臺中市刑事警察大隊經數月跟蹤監控，在臺灣臺中地方檢察署檢察官指揮下，持搜索票查獲毒咖啡包988包、愷他命2包及工作手機等犯罪工具，並拘捕宋姓主嫌等10名藥頭到案。檢方偵辦後認為，該販毒集團已經具備有相當之「持續性、牟利性」，除依販毒罪嫌起訴外，同時依可處3年以上、10年以下徒刑的組織犯罪防制條例起訴宋男及其共犯，並一併請求法院斟酌使令入勞動場所強制工作，為少見的重刑處分。警方指出，新興毒品種類繁雜，常以新奇包裝吸引青少年因「好奇」誤食，而這些毒品咖啡包摻雜混毒的成分與比例都不盡相同，合成毒品的結構也相當不穩定，喝下這些毒咖啡，容易造成身體不良反應與傷害，不可不慎，配合寒假將近及110年重要節日安全維護工作，警方呼籲家長要多加留意家中孩子動態，如發現來源、包裝不明的咖啡及茶包，均需多加留意，適當介入與關懷，檢警也將齊心透過加重販毒刑責呼應政府推動的「新世代反毒策略」，保護青少年健康成長環境。
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