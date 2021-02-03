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吳思賢開趴友人爆用「水車」　尿檢、毛髮檢測報告曝光

記者吳雨婕/綜合報導

2021-02-03 13:08:49｜2021-02-03 13:18:16

▲吳思賢發出聲明，澄清自己沒有染毒。（圖／翻攝吳思賢臉書）
▲吳思賢秀出尿檢、毛髮檢測報告證明自己沒有染毒。（圖／翻攝吳思賢臉書）
新一代男神吳思賢（小樂）近來回歸樂壇，推出單曲，而近日他被爆料與朋友開趴時，其中一位友人竟使用俗稱「水車」的毒品吸食器，引起軒然大波，對此他的經紀人提供驗尿報告、毛髮檢測報告證明吳思賢沒有染毒。
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據《CTWANT》報導，1月22日晚間吳思賢與一男一女在家中聚會，該男性好友在窗邊用1個玻璃罐吞雲吐霧，吳思賢看到後立即向外頭探查，接著把窗戶關上，而警方看到影像後透露，這個玻璃罐竟是俗稱「水車」的安非他命吸食器。
針對此事，吳思賢的經紀人聲明絕無碰任何毒品，事件已交由吳思賢的委任律師處理，並提供驗尿、採驗頭髮報告，對大麻、安非他命皆為陰性反應，證明吳思賢清白。而在今（3）日稍早，吳思賢也在IG貼出律師函，律師函中提到，吳思賢在得知有染毒疑慮後，隨即赴檢驗所檢驗安非它命、大麻等二級毒品自清，檢驗後也都為陰性反應，更於今天早上去台北榮民總醫院進行毛髮檢測，證明過去、現在、未來都沒有使用毒品的可能，因此對於侵害名譽的行為，必依法訴追。
▲吳思賢發出聲明，澄清自己沒有染毒。（圖／翻攝IG）
▲吳思賢發出聲明，澄清自己沒有染毒。（圖／翻攝吳思賢IG）
▲吳思賢到檢驗所驗毒，澄清自己沒有碰毒品。（圖／經紀公司提供）
▲▼吳思賢到檢驗所驗尿、醫院檢測毛髮，澄清自己沒有碰毒品。（圖／經紀公司提供）
▲吳思賢到檢驗所驗毒，澄清自己沒有碰毒品。（圖／經紀公司提供）
 
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