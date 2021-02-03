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空拍圖背後暗藏國安隱憂！美國全面封殺中國製無人機

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-02-03 13:05:06

無人機
▲川普時期的美國部門多次強調中國製無人機可能造成的國安隱憂，川普甚至在卸任前48小時簽署行政命令，要求中製無人機退出美國政府機隊。（圖／翻攝自Drone Traveller）
美國前任總統川普即將卸任之際，於1月18日簽署行政命令，要求政府機構評估中國製造的無人機是否具有任何安全風險，並優先將其排除在政府機隊之外。在此之前一個月（2020年12月18日），美國商務部將數十家中國企業列入黑名單，其中一家正是全球最大的無人機製造商「大疆科技」（DJI），川普政府一連串的行動凸顯中國無人機資訊、國家安全上可能的隱憂。
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美國國土安全部門早在2019年5月表示，中國製造的無人機存在數據安全風險，中國製造的設備在不受管控的情況下，可能導致數據遭到濫用，各部會必須排除將美國數據流入威權國家的科技產品。
美國國家反情報與安全中心主任埃維尼納（William Evanina）指出，根據中國法律，每家科技公司都有義務向北京提供他們所獲得、儲存的訊息，美國人必須警覺，他們儲存在中國應用程式上的照片、生物特徵、定位和其他敏感訊息都能被中共國家安全機構取得。
▲無人機。（圖／美聯社／達志影像）
▲無人機常被應用在觀測地形、保育工作上。（圖／美聯社／達志影像）
埃維尼納指的是2016年中國人大通過的《網路安全法》，表面上是要透過網路安全防止恐怖主義、反政府行為，但根據法律規定，「關鍵訊息基礎設施」的營運商需在中國儲存重要數據，並向安全機構提供技術支持，並通過國安審查。
該法案被外界質疑違反國際貿易組織規則之外，也會使數據被盜竊的風險更高。英國《金融時報》指，這讓中國政府可以更輕易的取得外國企業的商業機密、知識產權。
美國內政部去年1月停飛大約800架中國無人機，僅准許在「緊急情況下」使用，例如撲滅野火、天災救援；時任內政部長伯恩哈特（David Bernhardt）更是直接在10月下令，禁止內政部額外購買中國製無人機。
▲無人機。（圖／美聯社／達志影像）
▲研究人員可以透過無人機上安裝的鏡頭，對大面積的地表進行觀測。（圖／美聯社／達志影像）
美國商務部去年12月18日將超過60家中國企業以「危害國安」為由列入黑名單，其中包括半導體廠商中芯（SMIC）、中國科學器材，以及無人機製造商大疆。
川普今年1月卸任前簽署的行政命令，要求政府單位列出「敵對國家」（例如俄羅斯、伊朗、北韓等）以及中國的無人機使用情況與安全風險。統計，中國製無人機在美國市佔率約77%，公務單位主要是軍警、消防單位在使用。
美國內政部時常利用無人機來管理聯邦領土和國家的自然資源，包括監控水壩、檢查土地、監測環境破壞和瀕危物種。此外，無人機也被應用在協助緊急救援人員監控森林火災、洪水和其他自然災害。
專家指出，無人機可以蒐集地形、生物特徵、定位等數據，再透過應用程式（App）回傳製造公司，這成為華盛頓最大的資安擔憂，未來這些資料可能在攻擊行動中被利用。
▲無人機。（圖／美聯社／達志影像）
▲新冠肺炎疫情期間，無人機的使用也大幅增加，有些送餐送貨服務透過無人機避免接觸以防止病毒傳播。（圖／美聯社／達志影像）
全球無人機市場研究網站「Drone Industry Insights」統計，無人機的全球市場規模，2020年超過220億美元，預估至2025年將超過420億美元，複合年增長率約接近14％。而中國無人機大廠大疆的全球市佔率，則約超過70％。2020年，約700萬個大疆無人機在美國售出。
由於大疆價格低廉在市場上仍具有一定競爭力，被美國列為入「實體名單」後，日本的無人機可能成為其他用戶的另一個選擇。日本Sony今年1月12日展示了讓無人幾「Airpeak」目標全面進攻無人機市場。
無人機被投入廣泛的應用範圍，包括在新冠疫情期間的無接觸送貨服務、打擊犯罪、協助救援、農業播種等，被視為未來的科技趨勢之一，面對中國無人機物美價廉的傾銷攻勢，美國國防部也嘗試招募投資者生產美製小型無人機作為替代。川普政府的副部長洛德（Ellen Lord）曾表示，大疆傾銷的行為除了加強依賴性也侵蝕了美國市場。
▲（圖／翻攝自微博）
▲美國政府認為大疆空拍機的傾銷戰略，損害到美國本土的市場利益。（圖／翻攝自微博）
美國國防創新部門（DIU）去年8月批准聯邦機構從4家美國無人機製造商和1家法國公司採購「在美國製造」的無人機，包括Skydio、Vantage Robotics、Altavian、Teal Drones以及法國的Parrot SA PARRO。
隨著新舊政府交替，外界也密切關注拜登如何處理無人機議題。《金融時報》報導，業內人士認為拜登或許會在技術產業上對中國減少對抗性，也不無可能聽取矽谷科技產業的建議，解除技術出口的禁令；另一方面維護智慧產權也是拜登政府上台的重要任務之一，同時內閣名單大多表態認同強硬的對中，很可能在無人機政策上會出現「川規拜隨」的情況。
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