遭雞排妹指控性騷　翁立友再發聲「力挺她提告」

雞排妹近來在臉書控訴，在主持尾牙時遭到公司老闆和同場男歌手性騷擾，遭質疑炒作，她因此選擇直接公開男歌手身分，即是台語歌手翁立友，對於指控，翁立友所屬的唱片公司豪記唱片，於昨（2）日發出聲明澄清並喊告，而在今（3）日稍早，翁立友則是再度發聲明向雞排妹喊話。

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雞排妹指控在主持尾牙時，遭翁立友藉機滑過臀部，言語、肢體都讓她感到不適，之後更在臉書發文：「從沒想過，被欺負了還得對抗惡意。把歌手的名字說出來，如果導致我在演藝圈會沒有工作，我不在乎，因為我說的，都是真實發生過的事情。」

翁立友所屬的豪記唱片，昨天發聲明表示，「本公司已經委託事務所在做蒐證的階段，進入法律程序是非黑白一定會分曉。」揚言提告。而稍早翁立友也錄製了1分20秒的音檔、發出聲明，提到：「潔身自愛是我的信念，任何人的權利，尤其是女性的權益，被欺負了，遭受汙辱了，我們都會為她感到惋惜。雞排妹，若感覺自己的權益受損，我們力挺她提出告訴，替她爭取應有的權利。是非黑白，應該是要由司法，來做公平正義的主持。保護女性是我們大家的責任，希望新冠病毒的疫情趕快過去，讓大家新年可以團圓，過著更開心，健康的生活，慈悲無敵感恩。」

▲翁立友再度發出聲明。（圖／豪記唱片提供）