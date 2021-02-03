鴻海線上尾牙6日登場 員工最大現金獎百萬還可再加碼
記者許家禎/台北報導
2021-02-03 14:09:01｜2021-02-03 14:16:46
鴻海線上尾牙嘉年華將在本周六（6日）下午2點到5點登場，除了邀請蕭敬騰、A-Lin現場Live演唱外，創辦人郭台銘、董事長劉揚偉也會現身致詞。至於員工們期待的抽獎，提供5輛納智捷汽車做為獎項，員工最大獎為100萬現金獎共20個名額，若是抽中的員工，現場call out接聽回答正確問題，更有機會獲得加碼獎。
鴻海指出，本次線上嘉年華會只要是鴻海員工，不論在哪個國家、時區都能隨時隨地連線觀看、參與抽獎。同時，眷屬獎也比照往年傳統，將於嘉年華會當天抽出，並且以香信app短訊通知，讓線上觀看的同仁眷屬一起同樂，分享抽獎的樂趣。鴻海表示，公司秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，以往歲末嘉年華活動皆會邀請全台各地慈善團體共襄盛舉，透過愛心慈善攤位，讓同仁一起做善事。今年雖取消實體嘉年華活動，但維持邀請弱勢藝人團體表演的傳統，包括盲人歌手李炳輝、視障回憶系歌手林信宏、輪椅舞者-呂豐和、腳截肢舞者-徐婉琪，將攜手帶來一連串的精彩演出。鴻海回饋員工不只有尾牙，鴻海今日也公布公司福利「0到6歲公司養」已實施滿一年，「0到6歲」每月15000元津貼，累計可領126萬元整，而去年度共有1052名鴻海寶寶受惠。有四寶爸員工認為，集團育兒福利措施讓他們比較敢生，負擔減輕很多，還有同仁在46歲的時候，決定加碼再拼出第二胎。鴻海指出，鴻海寶寶育兒津貼從「0到3歲」提升到「7足歲前」都有資格，迄今實施已屆滿周年。家裡有4個小朋友的73年次的鴻海專案工程師劉宏偉說，這幾年隨著公司育兒津貼持續加碼，自己跟太太也就放心生，4個小朋友都有受惠育兒福利。還有進入鴻海十多年的趙志航也說，自己43歲生第一胎、46歲因為這項福利，因此決定拼第二個。而除了養育補貼之外，鴻海針對懷孕準媽媽員工們，鴻海公司也給予交通補助與準媽媽識別證，準媽媽預產期前2個月，鴻海公司補助上下班計程車交通費15000元，懷孕期間配戴準媽媽識別證，將給予上下電梯、取餐與搭乘接駁車優先等禮遇。