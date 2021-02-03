新制教召編管年限延至12年 國防部：1年1訓、每次14天
記者吳承翰／台北報導
2021-02-03 16:11:07｜2021-02-03 16:12:23
台灣採取全募兵制後，恢復徵兵的議題時常被拿來討論，國防部則祭出教召改革應對。新制教召預計於明（2022）年試辦，比起舊制，在教召頻率、天數上強度都更高，編管年限從8年拉長到12年，未來將會「年年教召，每次14天」，但新制僅限志願役及義務役軍士官，士兵編管年限則維持在8年。國防部表示，在試辦期間會採取新舊雙軌並行，2024年新制全面上路。
國防部現行的教召政策，編管年限8年，每2年教召一次，每次5到7天。意即一名適用於舊制的退役軍人，退伍後會被教召4次，總天數落在20至28天，第4次教召結束後解除編管，未來不會再收到教召令。新制教召除了延長編管年限到12年，且年年教召，每次14天，頻率、天數都比過去更密集。國防部補充，延長編管年限的部分，僅針對志願役及義務役軍士官，義務役士兵編管年限則維持在8年。由於過去出國閃教召的風氣盛行，不少後備軍人接到教召令後會立刻安排短期出國規劃規避教召，香港、日本都是躲教召的出國熱點。國防部在2018年提出修法，若後備軍人在教召的消息公布後才安排出國，一概不予核准，最重還會面臨刑責，但仍有不少人在新規定上路前就藉由出國躲掉教召。國防部全民防衛動員室主任韓岡明表示，為了維護教召公平性，過去退伍8年內教召未達4次的後備軍人，將在今年採取一次為期5至7天的教召，人數約有3000人。韓岡明指出，這3000人大部分都是在教召期間出國者，被教召時家中有年齡未滿3歲之子女，為照顧子女而申請「緩逐儘召」者也佔一部份。韓岡明補充道，為了在維護教召公平性與後備部隊戰力間取得平衡，這3000人都是軍士官階級，並不包含士兵。韓岡明說，今年教召會從3月9日開始，教召令也自1月28日開始，依照梯次逐批寄發給後備軍人。