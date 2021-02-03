HBL／讓游沁樺改打外線？楊政盛：現在轉型對她比較好
記者黃建霖/新北報導
2021-02-03 14:33:55
國內高中女籃老牌勁旅金甌女中今年在楊政盛教練的帶領下，重回HBL女子組八強，不過由於欠缺經驗，以及部分球員為了未來發展正在轉型，複賽目前處於4連敗，但楊政盛認為今年的成績已經有達預期，雖不甘心、但可接受。
金甌女中過去由林紀妏教練執教，身兼台電總教練的她，一人要兼顧兩不同聯賽的球隊難免吃力，球隊也已6年未能打進八強。去年楊政盛婉拒CBA廣東隊總教練杜峰的邀約，毅然決然回台執掌金甌，他表示自己既然回來，就是希望能幫助這些有天賦的孩子，在未來獲得更好的發展。在預賽外卡對南湖一戰砍下26分17籃板、9阻攻的「準大三元」數據，率領金甌2連勝晉級的前鋒游沁樺，雖然有180公分，不過球風靈活，而且在傳球上有一定天賦，楊政盛在預賽開始讓她轉型後衛，但他也坦言為此，在這一段期間球隊會比較辛苦。「她本身就具備鋒線的能力，一開始我是把她設定4號位，但發現她在對方防守下，寧可出來外線接球，我就想說讓她從2號試試看，單純切入投籃，她這塊反而做得不錯。」楊政盛表示，她認為讓游沁樺轉型，是對她最好的選擇，不只是對她未來發展，對球隊明年的戰力規劃也是如此。而游沁樺也笑說自己不太喜歡碰撞，所以改打後衛的安排對她來說也很滿意，「我喜歡傳球給別人助攻，當然我現階段失誤還是太多，今天看到比自己實力更強的球員(張聿嵐)，也希望能去挑戰她。」金甌目前在複賽的戰績不理想，楊政盛認為球隊進步巨大，但和其他強隊相比還差了一截，「有看到一些機會，但我們自己沒把握住，原因在於缺乏比賽經驗，我們還不夠穩定。」在今天對陽明的比賽，游沁樺拿到10分、6籃板，而當家中鋒張婕柔則是攻下10分、16籃板，楊政盛表示後者在預賽時有傷，發揮比較不穩定，所幸在外卡時恢復情況良好，最終才有機會晉級。楊政盛認為，球隊現在具備和淡商以外球隊抗衡的能力，但需要比賽經驗，而這些並不是在訓練中能讓球員學到的東西，「我去年回來後，友誼賽和盃賽大概打了30場，如果預賽到複賽之間還能再打3-5場，我想看到的結果會很不同。但今年打到目前為止，我想是能讓各隊感覺到來自金甌的壓力。」