13處風景區、25家遊樂園 春節實行總量分流管制
記者孫唯容/綜合報導
2021-02-03 14:50:08｜2021-02-03 14:52:20
中央流行疫情指揮中心公布今（3）日本土病例再「加零」的好消息，但考量春節連續假期(2月10日至2月16日)出遊潮，交通部觀光局宣布，針對所轄13個國家風景區及25家觀光遊樂業實施總量管制、預警分流遊客及防疫措施，減少旅遊景區群聚效應，讓春節出遊更安全。
觀光局表示，各國家風景區46處封閉、開放型景點，會在春節期間執行人流控管工作；其中，封閉型景點遊客量≧ 50%園區景點最大承載量、開放型景點遊客量≧容留量（依據1.5公尺社交距離及景點面積計算）時，交通部觀光局即派員進行總量管制分流措施，併以簡訊、官網發布訊息、刊登電子看板等方式，通知遊客暫勿前往該景點並至其他周邊景點旅遊。觀光局說，針對容易有大量遊客湧入的熱門主題樂園，例如：六福村、小人國、麗寶樂園、九族文化村、劍湖山及義大世界等，在連假期間實施遊客總量管制措施，建立開園後定時通報機制，朝提前預警宣導、分流、管制等面向。觀光局解釋，樂園部分將訂定防疫安全承載量之A（60%）B（55%）C（50%）分級應變行動方案，採總量管制，即時預警分流遊客，而主題樂園之防疫安全承載量，以各主題樂園園區面積與社交距離(1.5 公尺)安全面積之關係，約估為該園區遊客最大承載量50％，如麗寶樂園的防疫安全承載量約37,500人、六福村主題遊樂園約15,000人、九族文化村約15,000人、劍湖山世界約15,000人、小人國主題樂園約10,310人、義大世界約7,500人。觀光局也要求，各主題樂園連續假期間加強防疫措施，遊客進入園區全程佩戴口罩，並於服務空間或園區出入口，量測遊客額溫，異常者禁止進入，備酒精供遊客手部消毒，並在景點設施與主題樂園遊樂設施處，定期環境整理及消毒。
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