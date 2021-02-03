資策會：疫情帶動行動支付　首度超越實體電子票證

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）資策會MIC調查顯示，台灣消費者有6成比重使用行動支付，首度超越實體電子票證，進入黃金交叉，疫情帶動消費者優先選用行動支付，今年是否加速養成消費者的非接觸式消費習慣，值得觀察。

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資策會產業情報研究所（MIC）進行去年下半年行動支付消費者調查，並發布去年上半年疫情期間消費者使用習慣變動情形，今天公布相關結果。

在消費者常用交易方式中，行動支付（60.3%）雖然仍低於實體卡（76.3%）與現金（75.5%），卻首度超越實體電子票證（54.8%），進入黃金交叉。另外，當商家支援付款，消費者會優先選擇行動支付的比例，從2018年22.9%穩定上升到去年下半年的37.2%，超越實體卡（34.5%）、現金（18.8%）與電子票證（8.9%），成為首選。

MIC資深產業分析師胡自立表示，這反映當環境限制降低，消費者對行動支付的青睞度仍有持續成長的潛力，隨著電子支付新法通過，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）疫情加速消費者對非接觸式工具的依賴，預期今年行動支付市場將更活絡。

MIC也特別調查去年疫情期間，台灣行動支付市場與消費者行為變動，顯查顯示45.5%消費者在此期間願意優先選用行動支付，39.9%用戶增加在實體通路的使用頻率、48.2%用戶增加網路購物使用行動支付的頻率。

觀察消費者支付工具使用頻率，疫情期間行動支付增加42.2%，是主流支付工具中增幅最大，其次是實體卡片增加35.2%，電子票證增加28.7%；相較之下，現金用戶頻率減少33.4%。

胡自立表示，疫情逐漸改變消費者的付款模式，今年是否會加速養成消費者的非接觸式消費習慣，值得觀察。

此次調查期間於2020年9月，為期1個月，採網路調查，有效樣本數2500份，在95%信心水準下，抽樣誤差正負1.96%。疫情期間定義為去年1月21日到6月7日，也就是台灣首例COVID-19確診，到中央流行疫情指揮中心公布鬆綁民眾防疫生活的期間。此次調查的有效樣本為消費者，包含行動支付用戶與非用戶。（編輯：楊玫寧）1100203